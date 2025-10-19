Ludovic Magnin fâché malgré la victoire de son FC Bâle

Bien que le FC Bâle ait battu sans problème Winterthour samedi au Parc Saint-Jacques (3-0), Ludovic Magnin n'est pas entièrement satisfait de la prestation de son équipe.

Ludovic Magnin n'est pas entièrement satisfait de la prestation de son équipe. Photo: Pius Koller

Lucas Werder

Uli Forte a sans doute cru, très brièvement, pouvoir créer la surprise. Dix minutes de jeu à Bâle, lorsque Nishan Burkart se retrouve soudain seul face au but adverse. Mais Marwin Hitz détourne la frappe de l’attaquant de Winterthour d’un superbe réflexe sur le poteau. Et même si son équipe échoue de peu à égaliser sur cette action, Uli Forte doit reconnaître après la rencontre: «Ce match ne laissait place à aucun doute!»

Les chiffres confirment la domination totale du FC Bâle: 30 tirs, dont neuf cadrés, et dix corners obtenus. Lorsque Xherdan Shaqiri transforme un penalty et que Flavius Daniliuc marque de la tête après une demi-heure pour porter le score à 3–0 en faveur du champion, il devient évident que la lanterne rouge ne décrochera pas sa première victoire de la saison lors de ce neuvième match. Que cela ne fonctionne pas face au FCB n’a d'ailleurs rien d’étonnant: depuis sa montée en Super League, Winterthour reste sans victoire en onze confrontations (neuf défaites, deux nuls) contre les Rhénans.

Uli Forte tente un changement tactique

Cela ne change rien au fait qu'Uli Forte ait voulu innover pour ce déplacement à Bâle. Avec une défense à cinq, les joueurs de Winterthour essaient de perturber le FCB dès la relance. Mais cette stratégie ne fonctionne qu’épisodiquement. Si les Zurichois ne s’inclinent pas plus lourdement, c’est uniquement parce que les Bâlois trouvent deux fois les montants et que l’arbitre Urs Schnyder annule un but de Marin Soticek pour une position de hors-jeu.

C’est précisément ce qui agace Ludovic Magnin. «J’ai des sentiments partagés après ce match. Il y a deux ou trois choses qui m’irritent vraiment», explique l’entraîneur bâlois. Il fait notamment référence à la phase plus faible de son équipe après l’ouverture du score rapide signée Léo Leroy (4e). «Ces quinze minutes me restent en travers de la gorge», lâche le Vaudois.

Troisième match consécutif sans encaisser pour Bâle

Le technicien lausannois peste également contre le manque d’efficacité de ses attaquants en seconde période. «Je ne peux même pas compter sur une main le nombre d’occasions franches. On aurait dû marquer plusieurs buts de plus. Ça m’énerve énormément», poursuit-il.

Mais malgré ces frustrations, Ludovic Magnin retient aussi du positif de cette victoire nette. En vue du match d'Europa League jeudi à Lyon, il a pu effectuer des remplacements dès l’heure de jeu. Par ailleurs, le FC Bâle a, pour la troisième fois consécutive toutes compétitions confondues, terminé la rencontre sans encaisser le moindre but.