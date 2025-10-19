Kévin Mouanga, la discrète solidité du Lausanne-Sport

Discret, mais essentiel, Kévin Mouanga s’impose dans le système de Peter Zeidler. Reconverti latéral, le défenseur du Lausanne-Sport enchaîne les prestations solides et incarne la montée en puissance des Vaudois.

Défenseur central, Kévin Mouanga s'est fait une place dans le couloir droit. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Si Gaoussou Diakité brille par sa technique, que Theo Bair enchaîne les buts ou encore que Sékou Fofana impressionne dans le couloir gauche grâce à sa qualité de centre, Kévin Mouanga fait lui peu de bruit. Mais il n'en demeure pas moins important. Après tout, c'est le triste destin d'un défenseur, lequel ne brillera jamais autant aux yeux des suiveurs qu'un attaquant par exemple.

Peter Zeidler ne manque toutefois pas de rappeler l'évolution de son numéro 14, qui a été poussé sur le côté droit de la défense depuis le début de la saison. «Il est en grande forme. On voit que le côté psychologique a son importance dans le foot. Dès qu'on se sent bien, on joue encore mieux. À l'entraînement aujourd'hui (ndlr: jeudi), il a commencé à coacher un peu, mais pas comme certains Français qui parlent pour parler, plutôt pour dire des choses concrètes, rigole l'Allemand. Ça me plaît.»

«On veut toujours jouer à son poste»

Le principal intéressé se veut néanmoins plus nuancé sur son début de saison. «Je suis mitigé, souffle-t-il. J’ai aidé l’équipe, mais je peux encore faire mieux. J’ai un nouveau poste, même si j’y avais déjà joué un peu l’an dernier. C’est très différent du rôle de défenseur central. J’ai dû m’habituer vite, car il y avait des matchs importants dès le début du championnat.»

Cet été, le Lausanne-Sport a changé d'entraîneur, passant de Ludovic Magnin à Peter Zeidler. Le défenseur avait-il espoir de voir l'Allemand le considérer comme un défenseur central? «On veut toujours jouer à son poste, c’est sûr. Je n’étais pas frustré, mais je me suis dit que je préférais jouer dans l’axe. Après, je préfère jouer latéral que ne pas jouer du tout. Au final, je suis content d’être sur le terrain et je donne tout», répond Kévin Mouanga, qui avoue même se concentrer quelque peu sur les latéraux lors de ses soirées à regarder des matches de Ligue des champions. «Un peu, oui. Je regarde davantage ce poste-là», rigole-t-il.

Lausanne reste sur trois clean sheets

Les éloges de son nouvel entraîneur? S'il les prend, il ne manque pas de la jouer collective. «On commence tous à s’habituer à un nouveau style de jeu. L’équipe est meilleure individuellement, donc moi aussi. Certains, comme Diakité, étaient déjà très forts dès le début, mais tout le monde monte en puissance, et j’en fais partie.»

Les Lausannois doivent maintenant confirmer ce dimanche à Lucerne (16h30), où ils arriveront en confiance après leurs bonnes prestations d'avant trêve internationale. «La victoire face à YB nous donne confiance parce que c’était le deuxième match d’affilée où on ne prenait pas de but. Le troisième si on compte Breidablik en Conference League. Trois matches sans défaite, trois clean sheets. Ce n’est pas seulement le match contre Young Boys, c’est la combinaison des trois. Mais celui-là compte encore plus parce qu’on a gagné. Ça nous donne de la confiance, mais pas de la surconfiance. Même si tu bats YB 5-0 ou 10-0, ça reste trois points. Il faut passer à autre chose, mais sans oublier ce qu’on a fait pour y arriver.»