Karim Sow prolonge son aventure au LS jusqu'en 2028

Le FC Lausanne-Sport annonce la prolongation du contrat de Karim Sow jusqu'en 2028. Le défenseur central, formé aux Young Boys, s'est imposé comme un pilier de l'équipe, contribuant notamment au retour du club en compétition européenne.

De retour de prêt au LS la saison dernière, Karim Sow s’est imposé comme un élément incontournable de la charnière centrale. Photo: Pius Koller

Blick Sport

Le FC Lausanne-Sport vient d’annoncer la prolongation du contrat de Karim Sow jusqu’en juin 2028! Né à Payerne et formé aux Young Boys, le défenseur central a rejoint le LS en 2021. À seulement 18 ans, il a découvert la Super League, une étape marquante pour celui qui, par son sérieux et son travail, s'est rapidement imposé comme un talent prometteur du football lausannois.

Après deux saisons d’apprentissage, Karim Sow est prêté au FC Stade Nyonnais en Challenge League, où il s’affirme comme un pilier défensif et enchaîne une saison complète en tant que titulaire. Cette expérience lui permet de revenir au LS avec une maturité et une confiance accrues.

Un pilier de la Tuilière

De retour la saison dernière, le numéro 71 devient un élément incontournable de la charnière centrale. Titulaire à 29 reprises toutes compétitions confondues, il s’impose comme l’un des maillons essentiels de l’arrière-garde lausannoise et contribue à la conquête d’une place dans le top 5, synonyme du retour du club sur la scène européenne après quinze ans d’absence.

Cette saison, il confirme sa progression avec des prestations solides et gagne la pleine confiance du nouveau staff technique. Son engagement et sa régularité culminent lors de la victoire historique à Istanbul face à Beşiktaş, où il délivre la passe décisive sur le seul but de la rencontre.

Un exemple sur et en dehors du terrain

Au-delà de ses qualités sportives, Karim Sow incarne les valeurs du FC Lausanne-Sport: humilité, travail et attachement au maillot. Le club est fier de pouvoir compter sur un joueur local, apprécié autant pour ses qualités humaines que pour sa fiabilité sur le terrain.

Le FC Lausanne-Sport remercie Karim Sow et son entourage pour la confiance accordée et se réjouit de poursuivre cette belle aventure commune. Le club souhaite à son numéro 71 une saison riche en émotions et en succès, tant sur le plan collectif que personnel.