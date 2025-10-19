Lausanne laisse filer deux points à Lucerne

Lausanne a laissé filer deux points en fin de match à Lucerne (2-2). Les Vaudois menaient pourtant de deux buts à quelques minutes de la fin du match.

La fin de match entre Lucernois et Lausannois a été animée. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Avant de s'en aller prendre le soleil à Malte, le Lausanne-Sport était attendu à Lucerne ce dimanche, avec l'ambition d'y confirmer sa démonstration face à Young Boys d'avant trêve internationale (5-0). Peter Zeidler décidait d'ailleurs de lancer les onze mêmes joueurs d'entrée.

La machine du coach allemand mettait toutefois beaucoup de temps à se mettre en route. Et puisque celle de Mario Frick manquait, elle, de volontés offensives, la rencontre demandait du temps pour réellement se lancer.

Nicky Beloko pour «le but de l'ex»

Il fallait donc être patient pour avoir des occasions à se mettre sous la dent. 39 minutes pour être précis et une passe vers l'avant complètement manquée de Brandon Soppy qui obligeait Pascal Loretz à la parade. Les dernières minutes de la première mi-temps s'enflammaient quelque peu avec une énorme chance côté lucernois. Matteo Di Giusto débordait côté droit et centrait pour un Adrian Grbic seul à quelques mètres du but. La reprise de l'attaquant passait toutefois largement au-dessus (43e). Les 11'477 spectateurs de la Swissporarena pouvaient donc aller se restaurer aux buvettes du stade avec l'espoir de vivre de belles émotions en seconde période.

Et dès la reprise, Karlo Letica devait s'interposer coup sur coup devant Matteo Di Giusto, Julian von Moos et Pius Dorn (46, 47 et 49e). Les Lucernois revenaient des vestiaires avec d'autres intentions et les Lausannois devaient faire le dos rond. Et ils en étaient récompensés en ouvrant la marque à la 54e par Nicky Beloko, l'ancien lucernois, lequel profitait d'une partie de billard dans la défense adverse pour tacler le ballon au fond des filets de Pascal Loretz.

Lucerne pousse, mais bute sur Letica

Dans la foulée ou presque, Adrian Grbic faisait se lever et hurler de joie les supporters lucernois (59e). La frappe de l'attaquant autrichien terminait toutefois sa course dans le petit filet extérieur. Moment de chaud pour Peter Zeidler, qui décidait de changer trois joueurs (Sékou Fofana, Nicky Beloko et Beyatt Lekoueiry), permettant à Jamie Roche de faire son retour sur le terrain un mois après sa blessure contractée à Lugano. Nathan Bulter-Oyedeji et Morgan Poaty faisaient également leur apparition.

Sur le banc d'à côté, l'on procédait également à trois changements, dont deux offensifs. Le staff du FCL décidait de changer pratiquement toute sa ligne d'attaque en faisant entrer Kevin Spadanuda et Lars Villiger pour Lucas Ferreira et Julian von Moos.

Karlo Letica ne peut pas tout arrêter

Choix presque gagnant puisque les deux attaquants lucernois buttaient tour à tour sur un Karlo Letica impérial (69 et 70e). Mais à nouveau, le LS pouvait punir le manque d'efficacité offensive de son adversaire. Voulant empêcher Gaoussou Diakité d'être trouvé côté gauche au bout d'un contre, Pius Durn déviait le ballon dans son but (75e).

L'on pensait alors les Vaudois sauvés, mais ceux-ci se mettaient ensuite à reculer dangereusement et finissaient par encaisser sur une superbe frappe de Kevin Spadanuda (84e). Puis, après un nouvel arrêt de Letica, les Lausannois encaissaient le 2-2 à la 90e, sur une frappe aussi sublime que précise d'Andrejs Ciganiks. De quoi rentrer dans le canton de Vaud avec des regrets, et un seul point, pour le LS qui manque là l'occasion de recoller à la 6e place.