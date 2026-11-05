Lugano a dépassé le FC Bâle en Europe

Bâle et Young Boys dégringolent dans le classement européen. Le nouveau numéro 1 suisse est, comme en championnat, le FC Lugano.

Florian Raz

Dans le football, une large victoire est généralement considérée comme une démonstration de puissance. Mais il existe une autre possibilité de prouver sa propre supériorité. Elle est presque encore plus frustrante pour l'adversaire: on lui laisse certes le ballon. Mais on ne lui donne malgré tout aucune chance de gagner le match.

C'est pour cette variante que Lugano a opté dimanche contre le FC Bâle. Les Rhénans ont eu 67% de possession, mais sont pourtant repartis du Tessin battus 2-1. Le match a clairement montré à quel point les rapports de force se sont déplacés en Suisse.

La victoire à Getafe propulse Lugano

Et cela s'est aussi produit au niveau international: les Tessinois ont détrôné le FCB comme meilleure équipe suisse dans le classement de l'UEFA. Depuis sa victoire contre Getafe, Lugano est classé devant Bâle. Et chaque point supplémentaire remporté en Conference League creuse l'écart, encore faible pour l'instant.

Lugano, porte-flambeau suisse en Europe: c'est une première. Pendant des décennies, les Bâlois avaient été la référence absolue lorsqu'il s'agissait de prestations sur la scène internationale. En 2018, le FC Bâle occupait encore la 18e place du classement européen des clubs. En 2024, il figurait à la 36e place.

Le changement de leader national n'est donc pas seulement lié à l'ascension du FC Lugano. Mais surtout à la chute des Bâlois. Ils occupent actuellement encore la 88e place et devancent ainsi de peu les Young Boys (92e), qui ne disputent pas non plus de matches européens cette saison.

Face à la lanterne rouge

Jeudi, Lugano aura à domicile contre Kauno Zalgiris une nouvelle occasion de récolter des points internationaux. Les perspectives sont bonnes. Lors de leurs deux premiers matches contre Brighton et Bergen, les Lituaniens ont encaissé quatre buts à chaque fois et occupent la dernière place du classement de la Conference League avec zéro point.

Avec une troisième victoire en autant de matches, les Tessinois auraient très probablement déjà assuré leur qualification pour les play-off. La saison dernière, sept points avaient suffi pour se qualifier pour la phase à élimination directe. Il en avait fallu douze pour accéder directement aux huitièmes de finale.