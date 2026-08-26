«Si nous foirons notre match, alors Sion aura une chance»

Fort de son succès 4-2 à Tourbillon, l’Ajax ne s’imagine pas laisser échapper sa qualification face au FC Sion. À moins de «foirer» son match, prévient Davy Klaassen.

Bastien Feller Journaliste Blick

Vainqueur 4-2 à Tourbillon jeudi dernier lors du match aller, comment l'Ajax pourrait-il laisser passer sa qualification face au FC Sion ce jeudi à Amsterdam? «Si nous foirons notre match et que nous nous mettons nous-mêmes en difficulté, alors Sion aura une chance», répond sans détour Davy Klaassen lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le milieu de terrain et capitaine de la formation ajacide est confiant et il n'a pas manqué de le dire. «J’ai confiance en notre équipe. Nous sommes très concentrés sur ce match. Nous entrons toujours sur le terrain pour gagner chaque rencontre, indépendamment du résultat précédent. Le plus important sera de disputer un match moins ouvert et de conserver le ballon plus longtemps. Nous devrons construire nos attaques plus patiemment afin de faire reculer l’adversaire. Nous voulons rendre le match aussi fermé et compact que possible, tout en attaquant autant que nous le pouvons», poursuit le Néerlandais, rejoint dans son analyse par son coach, Michel Sanchez.

«Ce qui nous préoccupe le plus...»

L'Espagnol se montre tout de même méfiant sur certains points. Il ne lui a pas échappé que, lors du match aller, le côté gauche de son équipe a notamment été mis à mal par la vitesse et les combinaisons d'Ilyas Chouaref et de Numa Lavanchy. «Ce qui nous préoccupe le plus, c’est leur capacité à jouer directement en s’appuyant sur leurs deux ailiers, qui sont des joueurs très verticaux. C’est quelque chose dont nous devrons tenir compte demain (ndlr: jeudi)», confie-t-il entre deux questions concernant le mercato.

Le marché des transferts, et sa clôture prochaine, est la principale préoccupation des journalistes présents. Il faut dire que l'Ajax a vu partir de nombreux joueurs importants cet été. «Notre principale préoccupation, actuellement, est le match de demain (ndlr: jeudi). Nous voulons livrer une grande prestation et nous qualifier afin d’accéder à la phase de ligue de la Conference League. Nous sommes entièrement concentrés sur cette rencontre», balaie le coach ajacide en réponse à l'une des nombreuses questions sur le sujet.

L'Ajax veut renouer avec le succès

«C'est impossible que Sion se qualifie demain», sourit un journaliste néerlandais d'ESPN Nederland, «C'est impossible que Sion se qualifie demain», sourit un journaliste néerlandais d'ESPN Nederland, illustrant la confiance qui règne autour du club avant cette rencontre. «L'Ajax évolue à un niveau supérieur. Même s'ils concédaient le premier but, ils passeraient. L'objectif de l'Ajax doit être de gagner la Conference League. Le club fera partie des favoris.»

Ce qui est sûr, c'est qu'après quatre saisons en dents de scie (3e, 5e, 2e et 5e en championnat, aucune victoire en Coupe), les Ajacides veulent renouer avec les titres. «Il est extrêmement important pour nous de pouvoir disputer trois compétitions et de viser trois titres. Le match de demain sera déterminant pour la suite de la saison», appuie Davy Klaassen, qui a remporté avec l'Ajax cinq championnats, une Coupe et une Supercoupe.

Michel Sanchez, lui, n'a encore rien remporté avec la formation ajacide, puisqu'il n'est arrivé au club que cet été. L’entraîneur ne compte pas abandonner dès jeudi 27 août une occasion de soulever un trophée en fin de saison. «Cette qualification constitue une priorité absolue pour nous. Disputer une compétition européenne est l’un de nos principaux objectifs. Nous allons donc tout faire pour y parvenir.»