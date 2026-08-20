Les notes des joueurs du FC Sion face à l'Ajax Amsterdam

Le FC Sion a longtemps tenu tête à l’Ajax avant de craquer en seconde période (2-4). Quelques joueurs ont sorti leur épingle du jeu. Découvrez les notes de notre envoyé spécial.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion s'est incliné face à l'Ajax Amsterdam ce jeudi à Tourbillon après avoir pourtant mené à la pause (2-4). Qui a le plus convaincu à Tourbillon? Voici les notes de notre envoyé spécial.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Anthony Racioppi: 4

Une relance dangereuse dans l'axe pour lancer son match, puis deux arrêts de grande classe devant Aaron Bouwman et Julian Brandt pour permettre à son équipe de rentrer à la pause à 1-0. Le portier genevois du FC Sion est cependant impuissant sur les quatre buts amstellodamois.

Numa Lavanchy: 5

Le latéral est très actif sur son côté droit, défensivement comme offensivement. Il réalise plusieurs beaux mouvements avec Ilyas Chouaref. Le Vaudois récupère le ballon et dirige le contre qui mène au penalty du 2-2. Un match réussi sur le plan de l'investissement personnel, frustrant collectivement.

Noé Sow: 3

Solide en première période comme face à Noah au tour précédent, le défenseur central se montre à nouveau peu à l'aise balle au pied. Si la frappe de Julian Brandt est extraordinaire (1-2), un meilleur dégagement de la tête aurait pu éviter le but. Comme ses coéquipiers, il est dépassé en fin de match.

Jan Kronig: 3

Une première mi-temps souveraine derrière, puis un second acte compliqué. Notamment après l'entrée de l'imposant Tolu Arokodare. Le Valaisan laisse d'ailleurs échapper l'attaquant ajacide sur le 2-3.

Nias Hefti: 3

Le latéral retrouve son côté gauche après son absence pour suspension face à Noah. Comme toujours, il se montre très actif. Mais comme depuis le début de la saison, le numéro 20 souffre et se montre bien moins précis. Ses centres ne sont plus systématiquement dangereux pour l'adversaire.

Ali Kabacalman: 4

Un dépassement de fonction bien senti sur l'action du 1-0, une belle disponibilité et, comme toujours, de la précision balle au pied. Le capitaine est toutefois, comme ses coéquipiers, dépassé en deuxième période par la vitesse et la qualité technique des Ajacides. Un 4 qui tire vers le 3.

Baltazar Costa: 4

Encore une fois l'un des meilleurs Valaisans sur le terrain. Le Brésilien récupère de nombreux ballons et l'un d'eux lui permet de remonter le terrain sur 30 mètres et de servir Winsley Boteli, qui trouve le poteau. Le milieu est malgré tout un peu loin de Brandt sur la frappe. Moins en vue en deuxième période, sans doute à cause du jaune reçu en première. Remplacé par Josias Lukembila à la 82e.

Ilyas Chouaref: 4

Du bon et du moins bon pour Ilyas Chouaref. Il intercepte un ballon haut avant de gâcher le contre. À la 11e, après un beau une-deux avec Kabacalman, il saccage à nouveau l'action en tentant un extérieur alors que Nivokazi et Boteli sont prêts à pousser le ballon au fond. Son centre mène toutefois au penalty du 2-2, qu'il transforme lui-même. Remplacé par Benjamin Kololli à la 85e.

Winsley Boteli: 5

Un match difficile à noter pour le buteur valaisan. Il touche le poteau sur sa première occasion et obtient le penalty sur le but du 2-2. Entre ces deux actions, pas grand-chose à mettre à son crédit. Il reste malgré décisifi, comme toujours. Un 5 qui tire vers le 4. Remplacé par Théo Berdayes à la 82e.

Franck Surdez: 4

Comme pour Ilyas Chouaref, du bon et du moins bon dans son match. Comme souvent avec l'ailier qui est capable de perdre bêtement un ballon dangereux devant sa surface en début de match, de proposer des passes bien senties, de loger le ballon dans le petit filet opposé sur l'ouverture du score ou encore d'envoyer ses centres au 18e poteau. Remplacé par Donat Rrudhani à la 75e.

Rilind Nivokazi: 4

L'attaquant kosovar s'est battu et a tout donné, comme toujours. Et il a été récompensé sur l'ouverture du score. Non pas en marquant, mais en démontrant une fois de plus son importance pour le collectif dans sa capacité à jouer et à garder des ballons dos au but. Il décale Kabacalman, qui centre pour Surdez. Remplacé par Fodé Sylla à la 75e. Un bon match au service du collectif, une fois de plus.