Face à l'Ajax, Sion est passé par toutes les émotions

Le FC Sion y a cru, mais l'Ajax a renversé les Valaisans en seconde période à Tourbillon (2-4). Il faudra désormais un exploit à Amsterdam pour atteindre la phase de ligue de la Conference League.

Bastien Feller Journaliste Blick

Battu ce jeudi à Tourbillon, le FC Sion devra réussir l'exploit jeudi prochain à Amsterdam pour espérer jouer la phase de ligue de la Conference League. Un constat regrettable au terme de la rencontre, puisque Didier Tholot et ses joueurs menaient à la pause et ont longtemps semblé capables de terminer la rencontre avec ce qui aurait pu être considéré comme un bon résultat avant la manche retour.

Tourbillon explose de joie comme rarement

Sion menait donc 1-0 au moment de rentrer aux vestiaires. Le seul but de la première période était inscrit par Franck Surdez après la demi-heure. Une réalisation sublime dans sa conception: Rilind Nivokazi lançait Ali Kabacalman dans la profondeur, lequel centrait ensuite pour l'ailier, qui envoyait le ballon dans le petit filet. L'avantage aurait même pu être double si la frappe de Winsley Boteli ne s'était pas écrasée sur le poteau (10e).

Mais si les Sédunois menaient au score à la mi-temps, c'était aussi en grande partie grâce à Anthony Racioppi, auteur de deux parades très importantes face à Aaron Bouwman (20e) et Julian Brandt (24e). Sans oublier l'énorme loupé de l'attaquant Marcos Leonardo, qui a complètement manqué sa frappe face au portier genevois du FC Sion.

Sion fait du Sion, comme promis

Sinon? Une partie équilibrée dans la possession du ballon et, surtout, un FC Sion qui fait du FC Sion, avec un jeu qui part de derrière, sans précipitation. Comme promis ce mercredi en conférence de presse. Le tout dans une ambiance des grands soirs, surtout après l'ouverture du score. Tourbillon a en effet proposé un «Aux armes» sans doute entendu jusqu'à Amsterdam.

«Restait» désormais à tenir en deuxième période et, pourquoi pas, à prendre un avantage un peu plus conséquent avant le match retour prévu jeudi prochain à la Johan Cruijff ArenA. Les Sédunois étaient toutefois cueillis à froid dès la 53e minute par une merveille de frappe de Julian Brandt, expédiée dans la lucarne depuis l'entrée de la surface. Un but magnifique, qui aurait pu être évité si Noé Sow avait mieux géré le centre intervenu au préalable ou si Baltazar avait défendu plus près du numéro 8 allemand.

Les Ajacides renversent le match

Le deuxième but néerlandais tombait à la 60e, lorsqu'un beau mouvement se terminait côté droit par un centre d'Anton Gaaei sur la tête de Marcos Leonardo, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Une deuxième réalisation qui tombait comme un coup de massue sur les têtes sédunoises, lesquelles peinaient ensuite à réagir. Jusqu'à la 69e et une nouvelle récupération de Numa Lavanchy.

Le latéral vaudois menait le contre, décalait Ilyas Chouaref, qui trouvait Winsley Boteli. L'attaquant sédunois était ceinturé et Sion obtenait un penalty, transformé par Ilyas Chouaref (72e). Sion revenait ainsi dans la rencontre, mais concédait dans la foulée le 2-3 par le nouvel entrant Tolu Arokodare, puis le 2-4 par Davy Klaassen à la 87e.

Score final: 2-4 et des regrets pour les Valaisans, qui devront donc réaliser un exploit jeudi prochain.