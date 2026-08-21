Une échauffourée entre supporters a éclaté avant Sion-Ajax

Après une journée sans incident, des supporters de Sion et de l’Ajax se sont affrontés dans le centre-ville peu avant le match. La police est rapidement intervenue.

Alors que l'après-midi s'était écoulé dans une ambiance bon enfant dans les rues de Sion, le début de soirée a viré à la bagarre. Environ une heure avant le coup d'envoi de la rencontre entre les Sédunois et l'Ajax Amsterdam, un affrontement entre «supporters» des deux camps a en effet eu lieu devant le Dugout Sports Bar, lieu prisé par les supporters rouge et blanc.

La vidéo, reprise sur les réseaux sociaux par des comptes relayant les tristes affrontements de ce genre, montre quelques dizaines de fans amstellodamois attaquer avant d'être repoussés par les Valaisans en direction de la place du Midi. La scène n'a pas duré très longtemps, et pour cause: face à la réputation d'une frange des supporters de l'Ajax, la police avait prévu le coup en déployant de nombreux agents, issus de plusieurs cantons, à travers la ville.

Une «échauffourée, rapidement maîtrisée»

Un camion à eau venu du canton de Genève a par ailleurs été engagé. De quoi permettre une intervention rapide sur les lieux et empêcher que la situation ne dégénère davantage. Gaëtan Lathion, porte-parole de la Police cantonale, évoquait auprès de Rhône FM une «échauffourée, rapidement maîtrisée».

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Sur le terrain, les Néerlandais se sont imposés 4-2 après avoir été menés 1-0 à la pause. À noter qu'aucun incident n'a eu lieu durant la rencontre.