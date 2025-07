Servette - Plzen, une nouvelle histoire de gardien?

Assigné aux Coupes, Joël Mall défendra le but servettien ce mercredi. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Grandiose dans les buts mardi dernier à Plzen (1-0), Joël Mall sera à nouveau aligné ce mercredi lors de la manche retour. Cette rencontre pourrait d'ailleurs être à nouveau un duel de gardiens, comme en 2024, lorsque le Servette FC avait été éliminé en huitièmes de finale de Conference League face à ces mêmes tchèques, aux tirs au but.

D'ailleurs, à l'époque, le fait que René Weiler avait ouvertement affirmé ne pas avoir travaillé cet exercice avant le match avait surpris plus d'un supporter grenat. Thomas Häberli, son successeur, en a-t-il fait autrement? «Ceux qui voulaient tirer un pénalty aujourd'hui (ndlr: mardi, lors du dernier entraînement) l'ont fait. Mais on ne peut pas reproduire l'atmosphère et la pression du match. C'est très différent», répond simplement le Lucernois.

Plzen privé de son gardien titulaire

De son côté, Miroslav Koubek se montrait une nouvelle fois confiant. «Oui, nous les avons préparés. Nous serons prêts à toute éventualité», souriait-il dans la salle de presse du Servette FC. Ce qu'il n'avait en revanche probablement pas prévu, c'est de devoir changer de gardien entre les rencontres. Titulaire du poste, Martin Jedlicka, qui avait arrêté les penaltys de Miroslav Stevanovic et de Yoan Severin il y a 18 mois, s'est en effet blessé après moins d'un quart de jeu ce samedi face à Jablonec (1-1). Le portier tchèque souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture du nez et d'autres fractures au visage.

C'est donc l'Autrichien Florian Wiegele qui devra garder les buts du Viktoria pour la deuxième fois de sa carrière. Et cela a beaucoup fait parler les journalistes tchèques présents à Genève. Les questions pour Miroslav Koubek ont de ce fait souvent tourné autour de ce gardien de 24 ans, arrivé à Plzen à l'été 2024 et prêté ce printemps à Grazer en première division autrichienne (2 penaltys arrêtés en 2025, Joël Mall aucun). «Chaque joueur veut faire une bonne carrière dans un bon club. Il a là une belle occasion devant lui et il doit la saisir. La question sera de savoir s’il va réussir à en profiter. Mais il est bon et je pense qu’il est capable d’être bon au niveau européen», répondait l'expérimenté coach, assurant que son portier est «très calme» malgré la situation. «C’est une bonne qualité pour un gardien.»

Les attaquants tchèques voudront se racheter

«Je suis sûr qu'il va réussir, nous allons en tout cas tout faire pour l'aider», assurait quant à lui Matej Vydra. Reste que le match aller a montré que Plzen avait davantage de problèmes devant. Notamment à la finition. «Ils ont eu de la chance chez nous. Nous devrons être plus percutant», assurait encore l'attaquant de 33 ans. «L'adversaire a un très bon gardien, une bonne défense et est résilient. On a eu des occasions, ce qui est bien, car le contraire serait plus grave. Il faudra faire de meilleurs choix dans la surface adverse», annonçait de son côté Miroslav Koubek, qui n'a pas manqué de rappeler l'importance de la rencontre pour le club tchèque.

Servette est ainsi prévenu. Il devra sans doute au moins réussir un match du même acabit qu'en Bohème mardi dernier. Même s'il pourrait profiter d'un gardien adverse en manque de repères pour se frayer un chemin vers le troisième tour qualificatif pour la prochaine Ligue des champions.