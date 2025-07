Joël Mall: «On a eu un peu de chance, oui»

Joel Mall a été le héros servettien mardi à Plzen. Photo: imago/CTK Photo

Bastien Feller Journaliste Blick

«On a eu un peu de chance, oui. On ne peut pas dire que le résultat soit pleinement mérité, mais on le prend avec plaisir», reconnaît Joël Mall après la victoire du Servette FC sur la pelouse du Viktoria Plzen ce mardi (0-1). Il faut dire que l'international chypriote sait de quoi il parle, lui qui a été mis à contribution plus d'une fois à la Doosan Arena. A la 11e minute de jeu, il remportait son face à face avec Prince Adu. Ensuite, plus aucune occasion réellement dangereuse jusqu'à une deuxième mi-temps de feu des Tchèques.

Amar Memic poussait le portier genevois à la parade (57e), avant que ce dernier soit sauvé par sa latte sur une tête de Vaclav Jemelka (58e). Christophe Kabongo et Rafiu Durosinmi, qui manquait un face à face à la 62e, le poussaient encore à deux parades en fin de match (85e et 92e). Entre-temps, Timothé Cognat sauvait sur sa ligne (87e). «C'était clair que ça allait être difficile, face à une équipe physiquement très forte. Le but de Samuel (ndlr: Mraz, à la 12e) a totalement changé le match. Plzen a mis une grosse pression, mais on a montré beaucoup de caractère, on a accepté la bataille», analyse le portier grenat, qui la joue modeste concernant sa prestation. «C'est mon travail.»

«On a obtenu ce résultat avec courage et détermination»

«C'est une soirée satisfaisante», commente quant à lui Steve Rouiller, de retour au jeu après trois mois sur la touche en raison d'une blessure à un genou. Si le capitaine servettien reconnaît la supériorité tchèque sur ce match, il ne souhaite, lui, pas entendre parler de chance. «C'est sûr qu'ils ont eu des occasions. Mais on a été assez solides défensivement. On a eu un bon Joël aussi dans les buts, on a sauvé sur la ligne. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu la réussite avec eux ce soir. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Obtenir une victoire ici est extraordinaire pour nous.»

«On a obtenu ce résultat avec courage et détermination. Je pense que peu importe la manière, il ne faut pas oublier que c'était un match aller à l'extérieur. Il fallait faire un résultat positif et on l'a fait», ajoute encore le Valaisan, qui sait déjà ce que le SFC devra améliorer mercredi prochain au Stade de Genève lors du match retour. «Il faudra avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. On sait que cela va être compliqué, mais nos supporters vont nous aider.»

Quel gardien face à Young Boys?

En conférence de presse, Thomas Häberli s'est montré plutôt satisfait de la prestation de son équipe. «On voulait jouer comme des adultes. C’est un rapport de force. Ils ont déjà eu un match vendredi, on savait qu’il fallait bien entrer dans la partie, ne pas prendre trop de risque. On n’a pas eu beaucoup de ballon, mais c’est assez correct pour un match à l’extérieur.»

La suite, elle se jouera samedi à Berne, face à Young Boys, pour déjà un premier choc en Super League. «On a la chance d’avoir trois jours entre les matches. C’est idéal, on a assez de temps pour se reposer. Je vais mettre les meilleurs sur le terrain, même s'il pourrait peut-être y avoir des changements», indique le Lucernois. L'un d'eux concernera-t-il le poste de gardien? Un tournus entre Joël Mall et Jérémy Frick similaire à la saison 2023-2024 sera-t-il mis en place? Interrogé, le premier nommé nous renvoie vers son entraîneur. «On verra comment on va gérer la situation», répond simplement Thomas Häberli.

Ce qui est certain en revanche, c'est que le Servette FC devra en faire bien plus mercredi prochain pour espérer franchir l'obstacle Plzen et accéder au troisième tour.