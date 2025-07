Mateo Retegui, attaquant italien, signe un transfert record de 68 millions d'euros vers Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Son ascension fulgurante depuis 2022 en fait le joueur italien le plus cher de l'histoire, après une saison exceptionnelle à l'Atalanta Bergame.

Mateo Retegui devient l'Italien le plus cher de l'histoire

Mateo Retegui devient l'Italien le plus cher de l'histoire

1/5 Pour 68 millions d'euros, Mateo Retegui quitte l'Atalanta pour le championnat saoudien. Photo: Getty Images

Andrea Cattani

Sur le portail spécialisé Transfermarkt, les fans de football les plus assidus connaissent bien un graphique très populaire: celui qui retrace l’évolution de la valeur marchande d’un joueur sous forme de courbe, oscillant entre hausses et baisses selon les performances.

La courbe de Mateo Retegui a quelque chose de particulier. Pendant des années, elle est restée désespérément plate, sans la moindre envolée. Tout bascule en 2022: en rejoignant le club de Tigre, dans la banlieue de Buenos Aires, l’attaquant lance véritablement sa carrière dans le championnat argentin. Dès lors, la courbe grimpe en flèche – tout comme sa notoriété.

Lundi soir, une nouvelle étape décisive est franchie: Mateo Retegui va de nouveau changer de club. L’international italien s’est engagé avec Al-Qadsiah, formation de l’élite saoudienne. Montant du transfert évoqué: 68 millions d’euros. Une somme vertigineuse pour un joueur encore inconnu en Europe il y a à peine trois ans. Mateo Retegui devient ainsi le joueur italien le plus cher de l’histoire.

Le graphique de Transfermarkt montre l'ascension fulgurante de Mateo Retegui. Photo: Screenshot Transfermarkt

Une belle opération pour l’Atalanta Bergame

«Merci pour tout», a sobrement réagi l’Atalanta Bergame lundi soir sur X. L’attaquant n’aura porté le maillot du club lombard qu’une seule saison, mais quelle saison: 28 buts inscrits en Serie A et en Ligue des champions. De quoi permettre au club de signer l’un des meilleurs transferts de son histoire.

À l’été 2023, le Genoa avait recruté Mateo Retegui pour environ 15 millions d’euros. Moins d’un an plus tard, l’Atalanta déboursait déjà 20 millions pour l’attirer. Un investissement rapidement rentabilisé: l’Italien est devenu le meilleur buteur de Serie A dès sa première saison sous ses nouvelles couleurs. Et aujourd’hui, le club empoche un pactole record.

Un parcours international atypique

Mateo Retegui est aussi devenu, depuis plusieurs mois, un élément incontournable de la Squadra Azzurra. Son parcours avec la sélection italienne n’a pourtant rien d’ordinaire. Né en Argentine, il ne doit sa place en équipe nationale qu’à son grand-père, originaire d’Italie. Un lien familial suffisant pour lui ouvrir les portes de la Nazionale, avec laquelle il compte désormais 20 sélections.

Direction l’Arabie, aux côtés d’un Suisse

Son ascension fulgurante trouve son aboutissement dans ce transfert vers l’Arabie saoudite. À Al-Qadsiah, Mateo Retegui pourrait évoluer aux côtés de Cameron Puertas, l’espoir de l’équipe nationale suisse, sauf si ce dernier venait à changer d’air d’ici la fin du mercato estival.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans le championnat saoudien, la valeur marchande de Mateo Retegui ne devrait plus grimper. Mais à 26 ans, cela ne semble pas être une priorité pour lui. Avec un salaire annuel estimé à 16 millions d’euros, l’Italien peut se permettre de lever un peu le pied – tout en poursuivant son incroyable trajectoire.