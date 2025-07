Blick Sport

Cristiano Ronaldo et Granit Xhaka vont-ils croiser le fer à compter de la saison prochaine dans le championnat d'Arabie saoudite? C'est une possibilité qui a été évoquée dimanche soir par plusieurs médias dont le très bien informé Fabrizio Romano. Et lorsque l'Italien s'empare d'une rumeur, c'est que l'intérêt est réel. Ce d'autant plus que d'autres journalistes ont également fait état d'un intérêt de Neom Sports Club pour le milieu de terrain de 32 ans.

Selon les différentes sources, aucun accord n'a pour l'instant été trouvé entre le club de Granit Xhaka, Leverkusen, et la formation saoudienne. Tard dans la soirée de dimanche, Sky Sports a évoqué un possible accord verbal entre le capitaine de la sélection suisse et le néo-promu en Pro League saoudienne. Le joueur, lui, était toujours présent avec l'équipe allemande et il est censé s'envoler ce lundi pour Rio de Janeiro où le Bayer disputera un camp d'entraînement.

Ce bruit d'un éventuel départ au Moyen-Orient prend à contre-pied les différentes rumeurs d'un départ de Granit Xhaka pour l'Italie. Depuis plusieurs semaines, son nom est en effet lié avec insistance à l'AC Milan. En fin de semaine dernière, la Juventus aurait également manifesté son intérêt pour recruter l'ancienne pièce maîtresse du milieu de terrain d'Arsenal. Le 1er juillet dernier, Neom a enrôlé l'ancien international français Alexandre Lacazette en provenance de Lyon. Quelques jours plus tard, l'ambitieuse formation a enrôlé le Français Christophe Galtier comme entraîneur.

Que ce soit en Arabie ou en Italie, Granit Xhaka découvrirait quoi qu'il arrive un nouveau championnat en cas de départ de Bundesliga. Après avoir quitté la Suisse en 2012 pour Mönchengladbach, il avait ensuite transité par l'Angleterre de 2016 avec Arsenal avant de rejoindre le Bayer Leverkusen.

Un autre joueur suisse évolue en Arabie saoudite: Léo Lacroix. L'arrière vaudois défend les couleurs d'Al Jabalain en seconde division. Deux autres éléments passés par la Super League avaient également décidé de rejoindre le Golfe: le binational helvético-macédonien Ezǵan Alioski ainsi que Cameon Puertas, ancien junior du Lausanne-Sport. Le premier nommé est toutefois de retour à Lugano.