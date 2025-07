Servette l'emporte à Plzen de façon inespérée

Servette a remporté le match aller face à Plzen ce mardi. Photo: imago/CTK Photo

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Servette FC avait rendez-vous ce mardi à Plzen, pour y défier le Viktoria au deuxième tour qualificatif de la Ligue des champions. Un rendez-vous des plus importants pour le club, tant économiquement (avec l'assurance de jouer une Coupe d'Europe en cas de succès face aux Tchèques) que sportif. En effet, l'effectif grenat a passablement été remodelé cet été, notamment sur le plan offensif avec les départs de Dereck Kutesa, Enzo Crivelli et Alioune Ndoye, dont l'option d'achat n'a pas été levée à l'issue de son prêt.

En Bohème, Thomas Häberli décidait de lancer cette nouvelle saison, et donc ce nouveau chapitre, avec une attaque inédite. Celle-ci était composée de l'international slovaque Samuel Mrza à la pointe de l'attaque, Giotto Morandi sur le flanc gauche et l'inusable Miroslav Stevanovic, lequel entame la dernière saison de sa carrière.

Quel but de Samuel Mraz!

Le trio allait rapidement se mettre en évidence devant les 11'055 spectatrices et spectateurs de la Doosan Arena. À la 14e minute de jeu, Giotto Morandi, trouvé dans l'axe à 40 mètres du but, lançait parfaitement Samuel Mraz dans la profondeur. L'attaquant slovaque enrhumait Svetozar Markovic d'un crochet pour ensuite envoyer du gauche, lui le droitier, dans la lucarne opposée. Le tout devant le parcage grenat, garni d'un peu plus de 300 supporters. Des débuts parfaits donc, même si Servette ne touchait que très peu de ballon par la suite.

Derrière, Théo Magnin prenait le couloir droit autrefois occupé par Keigo Tsunemoto, parti à Bâle. Dans l'axe, Steve Rouiller signait son retour au jeu après sa blessure au genou ce printemps aux côtés de Yoan Severin. Bradley Mazikou était lui logiquement aligné à gauche. Couloir d'où sont passées pratiquement toutes les attaques tchèques. La première de la rencontre trouvait toutefois son origine dans l'axe, mais Prince Adu manquait son face-à-face avec Joel Mall. Comme il y a deux ans, l'international chypriote sera-t-il préposé à la Coupe de Suisse et à l'éventuelle Coupe d'Europe et Jérémy Frick au championnat? Affaire à suivre.

Joel Mall héros du Servette FC

Malgré quelques difficultés sur son flanc gauche, Servette défendait bien et rentrait au vestiaire avec un but d'avance. Un scénario idéal donc et qui allait sans doute obliger le Viktoria à se découvrir en deuxième période. Et logiquement, les joueurs de Miroslav Koubek enclenchaient la deuxième et multipliaient les offensives. Joel Mall devait dans un premier temps s'interposer sur une frappe lointaine et croisée d'Amar Memic (57e), avant d'être sauvé par sa latte sur une tête de Vaclav Jemelka (58e).

Quatre minutes plus tard, Rafiu Durosinmi, entré en jeu à la place de Prince Adu quelques instants plus tôt, manquait à son tour un face-à-face en envoyant la balle au-dessus du but de Joel Mall. En une phrase: la situation devenait très chaude pour l'équipe de Thomas Häberli. Ce dernier décidait dans la foulée de sortir Samuel Mraz et Giotto Morandi, le duo gagnant de la première période très discret depuis le but, pour faire entrer Keyan Varela et Jérémy Guillemenot.

Après une accalmie qui aura vu Servette sortir quelques rares fois de son camp, Christophe Kabongo forçait Joel Mall à un nouvel arrêt décisif (85e). Timothé Cognat sauvait ensuite sur sa ligne à la suite d'une reprise de Jiri Panos (87e), avant que son gardien ne réalise un nouvel arrêt décisif pour assurer le succès servettien (92e). Les Genevois devront toutefois en faire plus au retour mercredi prochain pour s'assurer une place au prochain tour.