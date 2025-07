Le Viktoria Plzen a espionné le Servette FC

Miroslav Koubek (centre) s'estime «bien informé» sur le Servette FC malgré les transferts des Genevois. Photo: imago/CTK Photo

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Viktoria Plzen n'a pas perdu de temps. Le 18 juin, à peine le tirage au sort du deuxième tour qualificatif pour la Ligue des champions effectué, Miroslav Koubek a organisé le voyage d'un espion en Suisse. Objectif: superviser les matches amicaux du Servette FC pour en tirer le maximum d'informations possibles en vue de la double confrontation entre les deux équipes.

«Nous avons les informations grâce à nos observateurs qui étaient sur place», affirmait lundi le coach tchèque de 73 ans en conférence de presse. «On s’est basé sur ce qu’ils ont montré en préparation. Après les modifications dans leur effectif ces dernières semaines, leurs derniers matches de championnat ne sont plus vraiment pertinents», ajoutait-il, assurant qu'il souhaite voir son équipe être proactive dans une Doosan Arena qui s'annonce pleine à craquer mardi. «On veut être actifs, c’est une confrontation en aller-retour, on veut réussir.»

«C'est un moment spécial»

Il faut dire que le Viktoria Plzen s'est forgé depuis quelques saisons maintenant une certaine réputation en Europe et souhaite la maintenir. Et il rêve forcément de disputer la prochaine Ligue des champions, compétition à laquelle il n'a plus pris part depuis la saison 2022-2023. Et les Tchèques savent qu'en écartant le Servette FC lors de ce deuxième tour qualificatif, ils affronteraient les Glasgow Rangers ou le Panathinaïkós lors de l'étape suivante, soit deux adversaires loin d'être intouchables.

«C’est un moment spécial, je n’ai encore jamais vécu cela dans ma carrière. Il y a une charge émotionnelle particulière, même si je ne veux pas minimiser un quart de finale de Conference League», n'hésitait de ce fait pas à commenter le très expérimenté coach de 73 ans, qui ne souhaitait naturellement pas dévoiler son jeu à un peu plus de 24h du coup d'envoi.

Le coach du Viktoria Plzen a toutefois laissé échapper une information tactique. «Nous avons testé plusieurs systèmes et variantes, et ce qui a marché, c’est ce que vous avez vu à Pardubice (ndlr: victoire 5-1 de son équipe lors de la première journée de championnat).» Le Servette FC est - presque - prévenu.