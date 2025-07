Qui sont les Suissesses qui ont gagné le plus de followers?

La Fribourgeoise Leila Wandeler a gagné de nombreux abonnés durant cet Euro. Photo: Sven Thomann

Florian Paccaud

Les Suissesses ont réussi leur Euro. En laissant leurs tripes sur le terrain et en répandant une bonne humeur communicative en dehors du pré, les footballeuses helvétiques ont conquis le cœur du public. 4000 personnes étaient présentes pour assister à un entraînement après la qualification historique pour les quarts de finale. Après l'élimination contre l'Espagne, la Place fédérale était bondée le lendemain, malgré la pluie et l'annonce tardive du «Merci Event», pour saluer cette Nati qui a déclenché un engouement incroyable pour ce Championnat d'Europe 2025.

Cette effervescence s’est également répercutée sur les réseaux sociaux. Avant le tournoi, Blick avait étudié pour vous qui étaient les joueuses les plus suivies sur Instagram, relevant notamment que Julia Stierli était la seule, parmi les 368 footballeuses sélectionnées, à ne pas avoir de compte. Certaines Suissesses ont doublé leur nombre de followers durant cet Euro. Nadine Riesen, auteure de l’ouverture du score contre la Norvège, est passée de 16'000 à 34’000 abonnés. Géraldine Reuteler, élue à trois reprises joueuses du match lors de la phase de poules, est désormais suivie par 30’500 personnes, contre 14’300 avant ses prouesses. Livia Peng (de 10’100 à 18’900) et Noemi Ivelj (de 5500 à 9400) ont presque multiplié par deux leur nombre de fans sur Insta.

Leila Wandeler s’est fait un nom

Cinq autres Suissesses ont gagné plus de 10’000 followers. La défenseur Viola Calligaris est passée de 62’000 à 73’700, la capitaine courage Lia Wälti compte désormais 261’000 abonnés (236’000 avant le tournoi), la jeune pépite du Barça Sydney Schertenleib 354’000 (322’000 avant l’Euro), la buteure de la qualification Riola Xhemaili 176’000 (151’000 précédemment). Auteure de la deuxième réussite face à l’Islande, Alayah Pilgrim a enregistré la plus forte progression: elle est suivie par 556’000 personnes, contre 515’000 auparavant.

Certaines Romandes ont aussi vu leur cote de popularité prendre l'ascenseur. Iman Beney compte à présent 15’000 abonnés de plus, passant de 23’600 à 38’700. Méconnue avant ce tournoi, la joker Leila Wandeler a connu, en termes de pourcentage, la plus grande progression. La Fribourgeoise était suivie par un peu plus de 3300 personnes avant le tournoi, elle possède désormais 12’500 followers (+278%). La Genevoise Smilla Vallotto, auteure d’un mythique et spontané «On s’en bat les c…, (...) on est en quarts de finale», a désormais 16’300 followers, contre 12’600 auparavant. Les comptes de Sandrine Mauron et de Laia Balleste, qui n’ont, comme Coumba Sow et les deux gardiennes Elvira Herzog et Nadine Böhi, pas eu le droit à une seule minute de jeu, n’ont pas connu une pareille évolution (d’environ 4640 à 5450 pour la Nord-Vaudoise, d’à peu près 3600 à 4200 pour la Neuchâteloise).

Un article sur l'équipe de Suisse féminine et les réseaux sociaux sans mentionner le nom d'Alisha Lehmann (hors catégorie)? Oui, c'est désormais possible. Preuve en est du succès de cet Euro.