Le Championnat d’Europe 2025 mettra aux prises seize équipes de 23 footballeuses. «Blick» est allé sur le compte Instagram de chacune d’entre elles pour voir celles qui étaient les stars des réseaux sociaux et celles qui avaient le moins de followers. Parmi les 368 joueuses qui seront présentes à l’Euro, une seule n’est pas sur Instagram: la Suissesse Julia Stierli. «Cela ne m’en manque pas et je n’en ressens pas le besoin, a-t-elle expliqué à Blick. Et je me porte très bien sans.» Outre le phénomène Alisha Lehmann et une Française, les Espagnoles, championnes du monde en 2023, et les Anglaises, championnes d’Europe en titre, remplissent ce top 10. Dix joueuses comptent moins de 1500 abonnés. Tour d’horizon (très) exhaustif.

1 Alisha Lehmann (Suisse, Juventus, 16,7M)

La Bernoise de 26 ans est LA star des réseaux sociaux. Elle compte plus d'abonnés que ces 10 poursuivantes réunies dans ce classement.

2 Alexia Putellas (Espagne, FC Barcelona, 3,2M)

Double Ballon d’or 2021 et 2022, la milieu de terrain de 31 ans s’est forgé, en Catalogne et en sélection nationale, un palmarès long comme le bras.

3 Aitana Bonmatí (Espagne, FC Barcelona, 1,9M)

Double Ballon d’or 2023 et 2024, la milieu de terrain de 27 ans est considérée actuellement comme la meilleure joueuse du monde. Hospitalisée pour une méningite, elle a pu sortir de l’hôpital dimanche.

4 Leah Williamson (Angleterre, Arsenal, 1,1M)

Vainqueur de la Champions League en mai, vainqueur de l’Euro en 2022, la défenseure est une taulière, tant avec les Three Lionesses qu’au sein des Gunners, club dont elle porte le maillot depuis qu’elle a 9 ans.

5 Sakina Karchaoui (France, Paris Saint-Germain, 993K)

Apprenant à manier le ballon dans la rue, la joueuse a fondé une association dont le but est d’encourager les filles à pratiquer le football. Très active sur les réseaux, elle sera l'un des atouts majeurs des Bleus.

6 Chloe Kelly (Angleterre, Arsenal, 956K)

C’est grâce à son but à la 110e que l’Angleterre s’était installée sur le toit de l’Europe en 2022. Elle avait également défrayé la chronique en tirant un penalty à 110,79 km/h contre le Nigeria, lors de la Coupe du monde 2023. Aucun tir n’avait atteint une telle vitesse lors de cette saison en Premier League masculine.

7 Alessia Russo (Angleterre, Arsenal, 897K)

L’attaquante d’Arsenal sera l’arme offensive No 1 des Three Lionesses. Grâce à sa victoire en Champions League, elle aborde ce tournoi en confiance. Elle a terminé meilleure gâchette du championnat anglais.

8 Lauren James (Angleterre, Chelsea, 848K)

Connue pour ses accélérations balle au pied, l’attaquante de 23 ans a aussi fait parler d’elle en raison de ses mauvais gestes. Lors du dernier Mondial, elle avait été expulsée après avoir marché volontairement sur une adversaire.

9 Athenea del Castillo (Espagne, Real Madrid, 832K)

L'attaquante de 24 ans a de bons souvenirs de la Suisse. En 2018, elle y avait remporté l'Euro M19. Vainqueur du dernier Mondial, elle espère permettre à son équipe de remporter le Championnat d'Europe pour la première fois.

10 Lucy Bronze (Angleterre, Chelsea, 7932K)

À 33 ans, la latérale collectionne les trophées en club, que ce soit avec Lyon, le Barça ou maintenant Chelsea. La défenseure a notamment remporté à cinq reprises la Champions League. Elle vise maintenant à remporter un deuxième trophée avec les Three Lionesses, après le dernier Euro.





Deux Italiennes et une Portugaise dans le top 20



11. Ada Hegerberg (Norvège, OL Lyonnes, 780K);

12. Ella Toone (Angleterre, Manchester United, 736K);

13. Eleonora Goldoni (Italie, Lazio, 728K);

14. Jéssica Silva (Portugal, Gotham FC, 706K);

15. Barbara Bonansea (Italie, Juventus, 677K);

16. Giulia Gwinn (Allemagne, FC Bayern München, 664K);

17. Daniëlle van de Donk (Pays-Bas, OL Lyonnes, 575K);

18. Olga Carmona (Espagne, Real Madrid, 555K);

19. Beth Mead (Angleterre, Arsenal, 553K);

20. Alex Greenwood (Angleterre, Manchester City, 553K).





Cinq autres Suissesses ont plus de 100’000 followers

Alayah Pilgrim (AS Roma, 515K)

Sydney Schertenleib (FC Barcelona, 322K)

Lia Wälti (Arsenal, 236K),

Riola Xhemaili (PSV Eindhoven, 151K)

Ana-Maria Crnogorčević (Seattle Reign, 135K)

Les moins suivies

Maja Bay Østergaard (Danemark, Växjö, 1466)

Milena Kokosz (Pologne, Åsane, 1441)

Oona Siren (Islande, West Ham, 1440)

Natalia Radkiewicz (Pologne, Pogoń Szczecin, 1315)

Katla Tryggvadóttir (Islande, Kristianstad, 1207)

Berglind Ágústsdóttir (Islande, Valur, 1156)

Paulina Tomasiak (Pologne, Górnik Łęczna, 1156)

Emmi Siren (Finlande, Nordsjælland, 1018)

Maaria Roth (Finlande, HJK Helsinki, 683)

Julia Stierli (Suisse, Freiburg, 0)

