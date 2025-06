Alisha Lehmann fait bel et bien partie des 23. Photo: TOTO MARTI

Florian Paccaud

Sa présence n’était de loin pas assurée. Alisha Lehmann a finalement bel et bien été retenue dans la liste des 23 footballeuses helvétiques appelées à disputer l’Euro, qui débute mercredi prochain. «Je ne peux pas être plus heureuse de représenter la Suisse pour ce tournoi», a-t-elle témoigné sur Instragram lorsque sa sélection a été annoncée. «C’est un rêve pour n’importe qui de jouer un tel tournoi dans son pays et pour son pays, a-t-elle ajouté dimanche en conférence de presse. Ce sera vraiment un moment très spécial d’avoir toute notre famille dans le stade.» Durant les deux premières semaines de préparation, à Macolin et à Nottwil, la Bernoise a dû travailler d’arrache-pied pour convaincre Pia Sundhage qu’elle pouvait apporter quelque chose au groupe.

Avec Noelle Maritz et Smilla Vallotto, deux coéquipières qu'elle apprécie particulièrement. Photo: TOTO MARTI

«Sa manière de s’investir pour l’équipe a été impressionnante. Elle s’est donnée, et elle a fait les efforts défensifs nécessaires. Elle a montré qu’elle avait vraiment envie de jouer au foot», avait expliqué la Suédoise, répondant à une question de Blick. «Ces deux semaines ont été très difficiles, on s’est entraînées fort. Mais c’est normal, si on veut être compétitives», raconte Alisha Lehmann. Même si elle a dû parfois occuper un poste plus défensif qu’à l’accoutumée, elle l’a pris comme une nouvelle expérience, avec le sourire et l’envie de bien faire qui la caractérisent.

Une saison compliquée avec la Juventus

Même si elle tire un bilan positif de sa première saison en Italie, la joueuse de la Juventus, qui a rejoint Turin l’été dernier, n’a pas eu le temps de jeu escompté. Pas un problème, selon elle. «Durant cette saison, je me suis entraînée très dur, comme tout le monde dans l’équipe. J’ai fait tout autant de travail que celles qui étaient titulaires: j’ai parcouru le même nombre de kilomètres, j’ai fait le même nombre de courses à grande vitesse. Cela n’impacte pas mon niveau. Et je me sens parfaitement en forme», souligne la Bernoise, qui explique avoir découvert un nouvel environnement et de nouvelles manières de travailler. En côtoyant la Vieille Dame, elle est devenue plus expérimentée.

Photo: TOTO MARTI

Alisha Lehmann, qui compte 59 sélections (8 buts), a, pourtant, déjà du vécu avec la Nati. La Bernoise de 26 ans a fait sa première apparition en équipe nationale le 5 avril 2018 contre l’Écosse, après avoir fait ses classes dans les équipes juniors, atteignant même la finale du Championnat d’Europe M17 en 2015. Accusée de passer plus de temps sur les réseaux sociaux qu’à s’entraîner, elle a été défendue par la capitaine Lia Wälti, qui a souligné dans un entretien accordé à la SRF qu’elle n’était, de loin, pas celle qui passait le plus de temps sur son téléphone. Et Meriame Terchoun d’ajouter: «Elle est très rapide et à une belle finition, j’espère qu’elle pourra le montrer à l’Euro.»

Elle veut être un exemple pour les jeunes

Si la Suisse veut aller loin dans le tournoi, elle devra absolument jouer en équipe, les joueuses devront se sacrifier les unes pour les autres. «Disputer ce Championnat d’Europe chez nous, c’est vraiment quelque chose d’incroyable. Peu importe si on est titulaire ou non, peu importe à quelle position on joue, on s’est dit qu’il fallait vraiment être soudées», a expliqué Meriam Terchoun dimanche. Dans cette optique, il n’y a pas que les performances sur le terrain qui comptent. Âgée de 26 ans, Alisha Lehmann fait, en quelque sorte, le lien entre les éléments les plus expérimentés de la sélection et les nouvelles pépites helvétiques. «Son rôle est super important», résume l’ailière du Dijon FCO.

«Cela fait sept ans que je suis dans cette équipe, et je suis quelqu’un qui travaille très fort, rappelle Alisha Lehmann. Je suis très professionnelle et je veux montrer aux plus jeunes qu’elles doivent rester concentrées sur le terrain.» Ce qui ne l’empêche pas d’être celle avec qui on peut plaisanter en dehors. La Bernoise aime transmettre sa bonne humeur dans l’équipe. «Si une joueuse semble triste, je vais tout faire pour lui redonner le sourire.»