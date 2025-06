Julia Stierli, solide défenseure bernoise de 28 ans, devrait être titulaire mercredi face à la Norvège. Photo: keystone-sda.ch

Florian Paccaud

Grosse tuile pour les Suissesses. Elles vont devoir composer sans Luana Bühler, habituelle patronne de la défense, pour le Championnat d'Europe 2025. Gênée par des douleurs récurrentes à un genou, la Lucernoise de 29 ans a été annoncée forfait à deux jours du premier match de la Nati, le 2 juillet contre la Norvège au Stade Saint-Jacques (21h). «Elle n'est pas encore à 100% de ses capacités, l'Euro arrive trop tôt pour elle», a expliqué l'ASF dans un communiqué. Pour pallier ce forfait, Laia Ballesté (Espanyol Barcelone) a été rappelée dans le groupe, participant déjà à l'entraînement lundi matin.

«J'étais très heureuse de faire partie de cette aventure, a déclaré Luana Bühler, très déçue. On sent que c'est un tournoi très spécial et j'ai tout donné pour pouvoir y participer et aider l'équipe. Mais malheureusement, le temps m'a manqué.» La joueuse de Tottenham, qui avait manqué les deux derniers matches de Ligue des nations, avait déjà connu une terrible désillusion lors du Mondial en Nouvelle-Zélande, se blessant avant le deuxième match du tournoi.

Vers une 50e sélection

«Nous sommes très tristes pour elle, c'est un coup dur pour le groupe. Mais elle a pris cette décision avec beaucoup de professionnalisme», a résumé Julia Stierli. En l'absence de Bühler, l'arrière centrale du SC Freiburg avait été titularisée en France et à Sion contre la Norvège. Jeudi dernier, c'est elle aussi qui avait été préférée pour commencer la rencontre face à la République tchèque. L'Argovienne de 28 ans devrait donc, selon toute vraisemblance, débuter contre la Norvège.

Julia Stierli, qui pourrait fêter sa 50e sélection mercredi, possède déjà une certaine expérience au niveau international. Lors de la dernière Coupe du monde, elle composait la charnière centrale avec Noelle Maritz. La Nati avait réussi trois blanchissages lors de la phase de poules, grâce aussi aux performances majuscules de la Fribourgeoise Gaëlle Thalmann devant ses filets.

Julia Stierli était présente en conférence de presse avec la Genevoise Smilla Vallotto, laquelle n'a pas pu s'empêcher de rigoler lorsque le sujet «Instagram» s'est invité dans la discussion. Sa coéquipière est la seule Suissesse à s'en passer. Photo: keystone-sda.ch

«C’est une très bonne défenseuse. Elle est grande et solide dans les duels. Elle possède un bon jeu de tête et une bonne lecture du jeu», explique Svenja Fölmli, sa coéquipière à Freiburg et en équipe nationale. En revanche, Stierli n’avait pas, lors des derniers matches, donné pleinement satisfaction au niveau de la relance et en termes de vitesse.

Sa première saison en tant que pro

Après des études en physiothérapie, la défenseuse a vécu sa première année en étant professionnelle à 100% «Après ma formation et avec cet Euro à domicile, j’ai voulu me consacrer uniquement au football», raconte celle qui a quitté le FC Zurich pour Freiburg l’été dernier. Avec succès, puisqu’elle a été titulaire à 19 reprises lors de sa première saison en Bundesliga.

Décrite par Svenja Fölmli comme une personne très sympathique, bienveillante et de confiance, Julia Stierli possède la particularité de ne pas avoir Instagram, réseau social pourtant très utilisé de nos jours, d’autant plus pour un sport peu médiatisé comme le football féminin. La Bernois est d'ailleurs la seule Suissesse convoquée par Pia Sundhage à avoir effectué ce choix. «Cela ne me manque pas et je n’en ressens pas le besoin, explique-t-elle. Et je me porte très bien sans.»