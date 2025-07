Selma Bacha l'avait mauvaise après l'élimination de la France. Photo: IMAGO/Shutterstock

Florian Paccaud

«On était supérieures à elles, mais ce sont elles qui sont en demi-finales.» Selma Bacha et les Françaises ont vécu une énorme déception contre l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro 2025. Les Bleues avaient pourtant tout pour bien faire: après 15 minutes de jeu, elles menaient 1-0 face à des Allemandes réduites à 10 à la suite de l’expulsion de Kathrin Hendrich pour avoir tiré les cheveux de Griedge Mbock Bathy (13e). Un avantage numérique dont elles n’ont pas su profiter, s’inclinant finalement aux tirs au but (6-5 tab), après avoir concédé l’égalisation dix minutes après le penalty transformé par Grace Geyoro (15e).

La France aurait dû gagner avant cette série fatidique mais elle s’est cassé les dents sur l’arrière-garde allemande. «Je n’ai pas trop envie de parler à chaud. Mais, à 11 contre 10, on devait tuer le match et on ne l’a pas fait. On avait nos armes, on a créé du jeu, mais ce n’est pas passé aujourd’hui. On a eu deux buts refusés, c’était un ascenseur émotionnel», raconte Sakina Karchaoui, avant de reconnaître que l’Allemagne s’était montrée plus déterminée.

«Elles ont cassé le rythme»

Un énorme sentiment de frustration partagé par Selma Bacha: «Je suis peut-être mauvaise perdante, mais elles n’ont rien proposé. On a dominé de A à Z. Elles ont bien défendu, mais cette défaite fait très mal. On avait toutes à cœur d’emmener la France jusqu’au bout. Là je vais tout couper, aller me reposer et il ne faut plus me parler de foot.» Auteures de 33 buts lors des 11 derniers matches, les Bleues ont manqué de créativité pour faire sauter le verrou mis en place par Christian Wick. «C’est dans notre animation offensive qu’on n’a pas réussi à se créer autant d’occasions qu’à l’habitude», concède Laurent Bonadei.

Pour endiguer la déferlante tricolore, les Allemandes ont joué avec beaucoup de coeur, mais surtout très intelligemment. «Elles ont cassé le rythme, gagné du temps, empêché que le match ne s’emballe. Forcément, on s’impatiente. il y a un peu de précipitation, des fautes évitables», souligne le sélectionneur tricolore. Gênée par l’impact physique mis par leurs adversaires, la France s’est mise à commettre des imprécisions techniques, à déjouer, à trop porter le ballon au lieu de rapidement faire circuler le cuir pour faire les différences. «Elles ont exercé un pressing qui nous a un peu perturbé. Elles étaient très présentes dans les duels, mettant beaucoup d’agressivité. Elles ont fait preuve de beaucoup d’abnégation et de beaucoup de courage», admet la capitaine Griedge Mbock, dépitée, comme toutes ses coéquipières, par cette désillusion.«Il n’y a pas grand-chose qui nous a souri ce soir», ajoute Oriane Jean-François.

La fin d’une belle série

Les Françaises peinaient à trouver les mots pour expliquer cette contre-performance qui met fin à une série de onze victoires de rang. «On nous porte l'œil, résume la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, tout en saluant la performance de son homologue allemande Ann-Katrin Berger, élue joueuse du match. Mais c’est comme ça, c’est le foot.» Fin de parcours douloureux pour les Bleues, qui laissent le soin aux Allemandes de défier les championnes du monde espagnoles en demi-finales, mercredi prochain au Letzigrund.

C’est dans la défaite qu’on apprend et les protégées de Laurent Bonadei vont devoir se relever rapidement. Cette élimination ne doit pas remettre en question tout ce qui a été mis en place depuis le début de l’année. «Rome ne s’est pas construite en un jour, on va continuer à travailler», affirme le sélectionneur. Avec un nouvel objectif pour cet automne: prendre sa revanche contre l’Allemagne en demi-finales de la Ligue des nations.