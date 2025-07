Le LS ne rassure pas ses fans avant l'Europe

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler avait le visage fermé après la défaite de son équipe (2-4) ce samedi à Lens face à Molenbeek, club belge de deuxième division. Le nouvel entraîneur du Lausanne-Sport aime le Valais, mais même la beauté à couper le souffle du stade du Christ-Roi ne l'a pas apaisé. Sous le regard protecteur du Sauveur, l'enceinte du FC Lens offre une vue merveilleuse sur une douzaine de sommets alpins, mais si le LS est monté à ces hauteurs ce week-end, ce n'était pas dans le but d'effectuer une randonnée. Le club vaudois, qui a changé beaucoup de choses cet été, espérait se rassurer, et rassurer ses fans, avant de se rendre à Skopje ce jeudi pour son premier match européen depuis 2010. Disons-le clairement et d'emblée: c'est raté.

Gaoussou Diakité et Karim Sow buteurs

Le match, disputé en deux mi-temps de 60 minutes, a permis de voir beaucoup de monde, et si le résultat final n'a pas une grande importance, la manière en a déjà un peu plus. Et force est de constater que ce Lausanne-Sport manque encore d'automatismes et de certitudes, ce qui semble logique au vu du nombre de mouvements enregistrés cet été.

Mais du temps, le LS n'en a pas: ce jeudi en Macédoine du Nord, il faudra ramener un résultat positif avant de recevoir le Vardar Skopje sept jours plus tard. L'heure ne sera plus aux tests, mais la vérité est que Peter Zeidler aurait aimé que son équipe offre une prestation solide à ses fans ce samedi à Lens, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu de bonnes choses, tout de même, et il ne faut pas oublier de souligner que le LS menait 2-1 grâce à des réussites de Gaoussou Diakité et de Karim Sow, mais, comme lors du premier match face au SLO, les Lausannois ont craqué en fin de match dans des proportions qui n'ont pas plu à leur entraîneur.

Gaoussou Diakité, un gros volume de jeu

Parmi les satisfactions du jour, la grosse prestation à mi-terrain de Gaoussou Diakité, prêté par Salzbourg, en est une belle. Le Malien de 20 ans a un volume de jeu impressionnant, une belle technique et son abattage est au niveau de l'intensité qu'il met dans les duels. Il sera assurément un joueur à suivre dans les prochaines semaines. Aligné un cran plus haut, en position de meneur de jeu, Beyatt Lekoueiry a parfois agacé Peter Zeidler à cause de ses lacunes dans le replacement, mais sa vision du jeu a permis de créer quelques décalages intéressants.

Kaly Sène est légèrement blessé

Aligné à la point de l'attaque, en l'absence de Kaly Sène (légèrement blessé), Alban Ajdini a eu le mérite de se créer des occasions par son activité, mais il a aussi manqué d'efficacité. Avec un peu plus de sens de but de la part de son avant-centre, le LS aurait sans doute mené au score plus tôt. Entré en jeu à la pause, Enzo Kana-Biyik a montré beaucoup d'activité, mais n'a pas eu tellement d'occasions de s'illustrer.

Lausanne va jouer tous les trois jours

Alors, à quoi s'attendre jeudi à Skopje? Difficile à dire, tant ce Lausanne-Sport est en reconstruction. Plusieurs joueurs venant d'arriver, comme Brandon Soppy, ont encore besoin d'un temps d'adaptation, mais le LS n'en a pas vraiment. Dans quatre jours, déjà, il faudra être prêt et il faudra enchaîner tout de suite avec la réception de Winterthour dimanche. Le LS a voulu l'Europe, et elle est déjà là.