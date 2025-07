1/5 Bryan Okoh a fait son retour au Lausanne-Sport. Photo: Lausanne-Sport

Le choix avait tout du pari. Il en était en réalité bien un. Tant pour Bryan Okoh, 15 ans à l'époque, que pour le RB Salzbourg, qui mettait alors deux millions d'euros sur la table pour déloger le Vaudois du Lausanne-Sport. Six ans plus tard, le défenseur central de 22 ans est de retour où tout a commencé, la valise remplie d'expériences surtout acquises hors des terrains (59 minutes de jeu avec l'équipe première du club autrichien).

«Ce n'est pas un pas en arrière», assure-t-il à Divonne-les-Bains, où le Lausanne-Sport peaufine sa préparation estivale. «C’était un choix important, et je suis sûr que c’est le bon. Je suis content d'être à la maison. Je me réjouis de pouvoir enchaîner les matches et montrer ce que je sais faire.»

«J’ai grandi mentalement et physiquement»

Une chose qu’il n’a pas souvent eue l’occasion de faire en Bundesliga autrichienne, lui qui a souvent été contraint d'évoluer avec le club partenaire de Liefering en deuxième division (70 matches). «Je ne dirais pas qu’il y a quelque chose qui n’a pas fonctionné. Malheureusement, j’ai eu ma grave blessure (ndlr: déchirure du ligament croisé lors d'un entraînement avec l'équipe de Suisse en novembre 2021) et j'ai donc perdu beaucoup de temps», regrette Bryan Okoh, qui préfère garder le positif de ses années passées à Salzbourg. «J’ai grandi mentalement et physiquement. Je connais mieux mon corps, je me prépare mieux maintenant.»

À sa grande surprise toutefois, l’ombre du RB Salzbourg l’a suivi jusqu’à Lausanne, avec la présence sur le banc de Peter Zeidler, un technicien passé par l'école Red Bull. «Je vois des similitudes dans la manière de travailler, oui, sourit-il. Je comprends déjà où il veut aller avec ses idées, et j’aime bien. Il est quelqu'un de gentil et d'ouvert. Ça se voit que c’est un bon coach.»

Murat Yakin est un «fan»

Son exil autrichien lui aura également permis de goûter à l'équipe de Suisse, puisqu'il a été appelé à deux reprises par Murat Yakin. Une fois donc à l'automne 2021, puis en juin 2024, pour faire partie du groupe élargi avant l'Euro. Le sélectionneur n'avait d'ailleurs pas manqué de faire part de son coup de cœur pour le Lausannois. «Je suis fan», confiait-il, ajoutant le croire capable de réussir «de belles choses».

«C’est encourageant, vraiment. Cela me donne envie de lui rendre cette énergie, de lui montrer qu’il a raison», réagit avec conviction Bryan Okoh. Pour cela, il devra tout d'abord se faire une place dans une défense centrale lausannoise bien fournie avec les présences de l'indiscutable Noë Dussenne et des jeunes Karim Sow et Kévin Mouanga. «La concurrence sera rude, c'est clair. Mais je vais travailler au maximum pour jouer le plus possible», avertit-il.

Il faut dire que la saison 2025-2026 s'annonce palpitante pour le LS avec les qualifications en Conference League (premier tour face aux Macédoniens du Vardar Skopje ou aux Saint-Marinais de La Fiorita Montegiardino) et une nouvelle place dans le top six à aller chercher. «J’espère qu’on va se qualifier et qu'on va atteindre la phase de ligue. On va tout faire pour en tout cas», promet le Vaudois, qui estime que les Lausannois auront également un coup à jouer en Super League. «Je pense qu’on peut être une surprise du championnat. Il y a de bons joueurs, et j’ai l’impression qu’on peut faire quelque chose cette année.» Il n’y a plus qu’à enfin fouler la pelouse de la Tuilière et prouver que ce retour à la maison est bien le début de quelque chose.