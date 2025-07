Qui est ce joueur suisse qui a dit non à des millions venus de Russie?

Fidèle au club et à ses valeurs

1/2 Matteo Di Giusto, au milieu, a disputé 119 matches officiels avec le Winterthour. Photo: freshfocus

Stefan Kreis

Dans le monde du football, certains joueurs sont prêts à vendre leur âme pour de l'argent. Et puis, il y a des exceptions comme Matteo Di Giusto. Selon les informations de Blick, un grand club moscovite s'intéresse depuis longtemps au «pied magique de Winti», mais pour le joueur de 24 ans, il est hors de question de partir dans un pays en guerre, malgré une offre à plusieurs millions.

Actuellement, 187 joueurs étrangers représentant 48 nationalités évoluent dans les clubs de première division russe, accompagnés de cinq entraîneurs étrangers – dont l'ancien coach du FC Bâle Fabio Celestini, qui a récemment rejoint le CSKA Moscou après avoir réalisé le doublé avec les Rhénans.

Mais pour Matteo Di Giusto et son agent Dino Lamberti, la Russie est un «no go» catégorique. Même pour Winterthour, un club qui revendique des valeurs de paix et de liberté, un tel transfert aurait posé problème. Les Russes étaient pourtant prêts à mettre plus de trois millions de francs sur la table.

Sion s'intéresse aussi au joueur

Matteo Di Giusto est encore sous contrat avec Winterthour jusqu'en juin 2026. L’été 2025 pourrait représenter la dernière vraie opportunité pour le club de récupérer une indemnité de transfert pour son joyau. Le FC Saint-Gall aurait transmis une offre d’environ 350’000 francs – une proposition balayée d’un sourire fatigué par le directeur sportif de Winti, Oliver Kaiser. Le club zurichois aurait fixé le prix de départ autour de 800’000 francs – une somme raisonnable pour un joueur spectaculaire, chouchou du public et capable de faire basculer un match à lui seul.

Le FC Sion est également sur le coup. Des clubs de Major League Soccer (MLS) auraient aussi manifesté leur intérêt, et Matteo Di Giusto jouit toujours d'une solide réputation au SC Fribourg, où il a évolué chez les M19.

Mais une chose est claire: à 24 ans, l'international M21 suisse (10 sélections) ne compte pas changer de club juste pour bouger. Il se sent bien à la Schützenwiese, où il a déjà disputé 119 matchs. Il est devenu une figure emblématique du club et le chouchou incontesté des supporters.

Un numéro 10 à l'ancienne

Matteo Di Giusto incarne un profil rare dans le football moderne: celui du numéro 10 à l'ancienne. Ce joueur imprévisible, capable de débloquer une situation en une seule action, qui refuse d’entrer dans un moule. Sur le terrain comme en dehors, il brille par son exemplarité et son attachement aux valeurs humaines.