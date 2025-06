1/8 Svetlana Chourova est députée à la Douma et a été maire de la ville pendant les Jeux olympiques d'hiver de Sotchi. Photo: Keystone

Alain Kunz

Blick: Le match du FC Sion à Saint-Pétersbourg – s'agit-il de propagande russe?

Svetlana Schurowa: C’est de la propagande pour le sport! Pour un sport normal, comme il devrait l’être, sans arrière-plan politique. Juste du sport, du football, et rien d’autre – comme le stipule la Charte olympique, selon laquelle la politique n'a pas sa place dans le sport. Je suis heureuse qu’il existe encore des pays et des équipes qui restent fidèles à l’esprit du sport. Je leur rends hommage.

La Russie cherche-t-elle, avec ce match, à montrer que tout est normal dans le pays?

Tout est normal du point de vue sportif. Nous sommes prêts à coopérer et à nous mesurer aux autres, car c’est ce qu’il faut faire pour ne pas perdre notre niveau.

Comprenez-vous les critiques émises depuis la Suisse?

Je les comprends dans la mesure où les gens sont remontés contre nous. S'il n’y avait pas d'institutions politiques derrière, nous n'aurions pas besoin d’avoir cette discussion. Les vrais supporters sont en faveur du sport. Ils pensent qu'il ne devrait pas y avoir de divisions en fonction de la nationalité, ni de discriminations liées à la couleur de peau, à la religion ou à l’origine. Ce sont eux, les véritables supporters: ceux qui ne s'énervent pas, qui ne haïssent pas, qui ne dramatisent pas.

Vladimir Poutine, fan du Zénith Saint-Pétersbourg, assistera-t-il au match?

Je ne sais pas. Tout est possible. Cela dépend de son agenda. Il est notre président et a donc des responsabilités d'État importantes. Mais si son emploi du temps le permet, il pourrait peut-être venir au stade.

Je suppose que, selon vous, les sanctions de la FIFA et de l’UEFA contre la sélection russe et les clubs du pays sont injustes?

Absolument. Il existe des traitements différenciés. Il y a aussi des conflits dans d’autres régions du monde, y compris des conflits armés. Et dans ces cas-là, le CIO et les fédérations internationales disent: ce sont des situations différentes. Mais en quoi le sont-elles? Je ne dis pas que ces pays devraient eux aussi être sanctionnés, pas du tout. Il ne devrait pas non plus y avoir de sanctions contre les athlètes d'Israël, de Palestine ou d'Iran. Mais alors, il faut aussi lever les sanctions contre les sportifs russes! Le sport devrait être un domaine neutre. Les athlètes ne devraient pas être punis pour quelque chose qui n’a rien à voir avec eux. Quel est ce genre de punition?

(Cette interview a été réalisée par écrit avec l'aide de Denis Butyrsky de RB Sports)