Le voyage en Russie du FC Sion suscite des critiques

Le FC Sion jouera un match amical en Russie face au Zénith, une décision qui suscite de vives critiques. Anciens joueurs, responsables politiques et ASF dénoncent un choix moralement discutable dans le contexte de la guerre en Ukraine.

1/7 Le 9 juillet, le FC Sion se rendra en Russie pour un match amical contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Photo: Zenit

Julian Sigrist et Nastasja Hofmann

Au départ, cela ressemblait à une rumeur improbable surgie pendant la trêve de la Super League. Désormais, c’est une réalité: le FC Sion se rendra bien en Russie pour y disputer un match amical dans le cadre de sa préparation estivale.

Le 9 juillet à 18 heures, heure suisse, les Valaisans affronteront le Zénith Saint-Pétersbourg à la Gazprom Arena. Le petit tournoi initialement envisagé, avec Swansea et Lorient comme invités, n’aura finalement pas lieu dans la mégapole russe puisque les deux clubs ont renoncé à s’y rendre.

L’ASF a déconseillé ce déplacement à Sion

Le FC Sion, lui, n’a pas changé ses plans. «Je n’ai aucun scrupule à jouer là-bas», explique le président Christian Constantin (68 ans) à Blick. Ce match devrait rapporter environ 300'000 francs au club valaisan. «J’ai toujours agi ainsi et je continue. Il faut faire une distinction claire entre sport et politique», défend-il.

La position des autres acteurs du football suisse n’a manifestement pas pesé dans sa décision. L’Association suisse de football (ASF), par exemple, a clairement recommandé à Sion de ne pas effectuer ce déplacement. «La FIFA et l’UEFA ont suspendu les équipes russes de toute compétition officielle. L’ASF, avant même cette décision, avait déjà refusé d’affronter la Russie avec ses sélections nationales. C’est pourquoi nous avons déconseillé au FC Sion d’accepter cette invitation», a précisé Adrian Arnold, responsable de la communication de l’ASF, à la SRF. Mais puisqu’il ne s’agit pas d’un match officiel, aucune interdiction ne peut être imposée.

«C’est complètement déplacé»

Du côté des anciennes gloires du club, le choix de se rendre à l’Est passe mal. «Dans le contexte politique actuel, c’est moralement et éthiquement inacceptable», réagit Charly In-Albon (68 ans, 101 matchs avec Sion). «C’est complètement déplacé. Mais c’est typique de Constantin. Il empoche quelques centaines de milliers de francs et se fiche du reste.»

L’ancien défenseur ne cache pas son soulagement de ne plus être lié au club: «Je n’aurais aucune envie de faire ce voyage. Mais bon, les joueurs doivent s’exécuter. Si le club décide d’y aller, ils n’ont pas vraiment le choix. S’ils refusent, ils sont mis sur la touche».

Des critiques aussi venues des politiques

Georges Bregy (67 ans), ex-international suisse (54 sélections) et double vainqueur de la Coupe avec Sion, ne cache pas non plus sa réticence. «Constantin fait ce qu’il veut, mais dans le contexte actuel, ce n’est vraiment pas une bonne idée d’aller en Russie. Poutine agit comme bon lui semble. Difficile aujourd’hui de séparer le sport de la politique.»

Même dans les sphères politiques, le match amical entre Sion et le Zénith suscite des critiques. Philipp Matthias Bregy (46 ans), chef du groupe du Centre au Parlement fédéral et passionné de football, confie à Blick: «Je suis déçu, surtout en tant que supporter du FC Sion. À mes yeux, c’est une erreur de jouer en Russie, surtout en pleine guerre d’agression».