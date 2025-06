L'Euro Féminin 2025 à domicile approche, la tension monte. Avec notre programme à imprimer, vous ne manquerez aucun match de la Nati et des autres nations.

Alexander Hornstein

Le programme de l'Euro 2025 en PDF Ne manque aucun match de la Nati ni d'autres nations grâce à notre calendrier de l'Euro au format PDF, prêt à imprimer! La Suisse est en pleine fièvre footballistique. Du 2 au 27 juillet, 31 matchs auront lieu dans huit villes suisses. Pour ne rien rater des rencontres de la Nati ou de ta nation préférée, télécharge ici le calendrier complet au format PDF. Facile à télécharger, à imprimer et à accrocher chez soi.

Pour débuter l'Euro Féminin, la Nati suisse se battra dans le groupe A contre la Norvège (match d'ouverture du 02.07.), l'Islande (06.07.) et la Finlande (10.07.) pour se qualifier pour les quarts de finale, qui se dérouleront à partir du 16.07. Pour atteindre la phase d'élimination directe, la Nati doit au moins terminer deuxième. Qu'elle gagne le groupe ou qu'elle termine à la deuxième place, une équipe du groupe B (Espagne, Portugal, Belgique, Italie) l'attendra en quarts de finale.

Le plan de jeu est conçu de manière à ce que chaque vainqueur de groupe rencontre une équipe classée deuxième. Dans l'éventualité d'une qualification pour les demi-finales, la Nati rencontrerait pour la première fois des nations des groupes C ou D. Jusqu'au titre, les futures championnes d'Europe devront disputer six matches, dont trois dans la phase de groupe et trois dans la phase à élimination directe.