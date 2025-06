Anton Miranchuk retrouvera son pays le 9 juillet. Photo: keystone-sda.ch

Jérôme Salbert s'est rendu sur sol russe voilà quelques semaines, le 19 mars très précisément, pour y organiser un match entre l'équipe nationale locale et la Grenade, dans le stade du Dinamo, à Moscou. Le score final (5-0 pour la Sbornaja) était anecdotique, mais pas les contacts engrangés sur place par cet agent de match FIFA basé à Paris. «C'est comme ça, dans mon métier, les relations sont importantes», confie Jérôme Salbert à Blick. Agent de match, et agent de joueurs également, le Français a fondé sa société, Global Sport International, et gère la carrière de plusieurs joueurs.

Alors, quand le Zénith Saint-Pétersbourg l'a sollicité pour organiser un match de préparation le 9 juillet face à un club européen du meilleur niveau possible, Jérôme Salbert a bien réfléchi et décidé de relayer la proposition auprès du FC Sion. Pourquoi le club valaisan? «Principalement en raison de la présence d'Anton Miranchuk. C'est un joueur important de la sélection, je me suis dit que ça pourrait faire le lien. Et puis, je me suis dit aussi que si un président pouvait répondre favorablement à une telle invitation, ce serait celui du FC Sion», sourit l'agent FIFA.

Christian Constantin n'a «pas peur des remarques»

Jérôme Salbert ne s'est pas trompé: en recevant le courrier, Christian Constantin y a jeté un oeil intéressé, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à Blick. «Il n'a pas peur des remarques et du contexte», assure l'agent, qui a de «bonnes relations» avec le club valaisan et y a d'ailleurs fait signer un jeune joueur, Joseph Belmar, l'été dernier. Il a donc ses entrées à la Porte d'Octodure et n'hésite pas à en faire usage.

Comprend-il les critiques qui risquent de s'abattre sur le FC Sion, lequel ferait partie des très rares équipes européennes à être d'accord d'affronter un club russe, qui plus est sur son territoire, alors que le football de ce pays est banni sur les scènes européennes et mondiales depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par son armée? «Pour l'heure, je n'ai connaissance que de l'Etoile rouge de Belgrade et de Fenerbahce qui ont été d'accord d'affronter un club russe. A mon avis, et cela n'engage que moi, il faut séparer le sport de la politique. Le sport doit servir à rapprocher les peuples. C'est ce que j'ai vécu en mars à Moscou avec la Grenade. C'était un beau moment d'échange. Le sport doit réunir, pas diviser.»

La délégation fera escale en Turquie

Confirme-t-il la somme de 300'000 francs évoquée par notre média? «Non, ce n'est pas à moi de parler d'argent. Ce que je peux vous dire, c'est que la somme permet au FC Sion de voyager dans de bonnes conditions. Ils seront bien reçus», assure Jérôme Salbert, qui fera à nouveau le déplacement jusqu'à Moscou, passant lui aussi par la Turquie, comme les joueurs et le staff du club valaisan.

Dans son interview accordée à Blick, Christian Constantin, s'il confirme la somme de 300'000 francs, évoque un tournoi à quatre, Swansea et Lorient ayant également été invités. Le président du FC Sion indique ne pas être au courant de la réponse des deux clubs. Jérôme Salbert le renseigne bien volontiers à ce sujet. «Je suis en effet aussi l'organisateur de ce match et j'en ai parlé au président du FC Sion. Swansea et Lorient vont bien s'affronter, mais le 2 août à Swansea.»