Anton Miranchuk va pouvoir rejouer dans son pays, avec le FC Sion. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tous les détails de l'affaire ne sont pas bouclés, mais le «deal» est quasiment fait: le FC Sion va sans doute s'envoler pour la Russie d'ici quelques jours, afin d'y disputer un match de préparation contre le Zénith Saint-Pétersbourg, révèle «Blue Sport» ce mardi après-midi. Le club russe a en effet officiellement invité le club valaisan à venir lui rendre visite, dans un contexte évidemment tendu: les Russes sont bannis de toutes compétitions continentales, que ce soit au niveau mondial (FIFA) qu'européen (UEFA).

Les clubs russes invitent leurs adversaires

Il ne reste plus qu'aux clubs russes et à la Fédération que les invitations pour espérer affronter des adversaires issus d'autres pays. La «Sbornaja» a récemment affronté le Nigéria, par exemple, et a également pu jouer contre la Serbie ou le Cameroun. Les clubs, eux, essaient de trouver des adversaires acceptant de venir jouer en Russie et, visiblement, le FC Sion est sur le point d'accepter.

Un cachet de 300'000 francs

Le voyage est prévu le 8 juillet, le match aurait lieu le 9 et le retour serait prévu le 10, via la Turquie, puisque les vols directs entre la Suisse et la Russie sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Le FC Sion y trouve une motivation sportive le Zénith étant toujours un adversaire de bon niveau, mais aussi financière, puisque le club russe offrirait au club valaisan une somme avoisinant les 300'000 francs pour le convaincre de faire le voyage.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les détails ne sont pas encore tout à fait connus, et aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais l'invitation du Zénith est bien réelle et Sion n'a plus qu'à régler quelques points de son côté avant de tout officialiser.