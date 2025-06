Après la résiliation du contrat entre Fabio Celestini et le FC Bâle, les supporters s'attendaient à ce que le technicien parte en Espagne. Or, le Vaudois 49 ans a trouvé un nouvel employeur en Russie, au CSKA Moscou.

1/5 Fabio Celestini a été transféré à l'équipe de CSKA Moscou. Photo: Telegram / ZSKA Moskau

Andri Bäggli

Il y a une semaine, le départ attendu de Fabio Celestini du FC Bâle a été officialisé. Le communiqué de presse du club indiquait que l'on aurait volontiers continué avec l'entraîneur après avoir réalisé le doublé. Mais comme le Romand souhaitait relever un nouveau défi, il a quitté le club rhénan «de sa propre initiative», selon la formulation choisie par les Bâlois.

On sait désormais à quoi ressemble ce nouveau défi. Il reste rouge et bleu, mais se vivra en Russie. Vendredi après-midi, le CSKA Moscou a annoncé l'engagement de Fabio Celestini sur son canal Telegram. Le Suisse y a signé un contrat de deux ans avec une option pour une année supplémentaire.

Le coach en nutrition bâlois Jose Blesa et le team manager Dante Carecci l'accompagnent également dans cette aventure. L'entraîneur adjoint sera Manel Expósito. Le premier entraînement du Romand aura lieu le 22 juin au centre d'entraînement de Novogorsk. En Russie, Fabio Celestini entraînera d'anciens grands noms comme l'ex-star de la Juve et du Barça Miralem Pjanic et le légendaire gardien Igor Akinfeev.

Celestini se réjouit de la tâche

Le coach originaire de Renens est prêt à relever le défi en Russie. «Je suis impatient de continuer à écrire l'histoire d'un grand club», a déclaré Fabio Celestini dans sa présentation sur Telegram. Le fait que le CSKA ait les mêmes couleurs que le FCB n'a toutefois pas eu d'influence sur sa décision de changer de club: «Ma décision dépendait d'autres facteurs. Nous voulions continuer à nous améliorer, nous cherchions un nouveau défi pour gagner des trophées».

Le point concernant le fait de gagner des trophées ne sera pas si facile, bien que la formation soit une filiale de la banque d'État Vnesheconom. Depuis le début de la guerre lancée par la Russie en Ukraine, tous les clubs de Russie sont soumis aux sanctions européennes et ne peuvent pas participer aux compétitions internationales. Il ne restera donc que le championnat et la Coupe de Russie pour permettre à Fabio Celestini d'agrandir son palmarès. Le CSKA a fêté six fois le titre de champion et neuf fois la victoire de la Coupe.

«Travailler, travailler, travailler»

Fabio Celestini a une idée claire de ce qui attend ses joueurs lors du camp d'entraînement à venir: «Travailler, travailler, travailler». Du côté du club russe, on se réjouit d'avoir pu attirer le coach en Russie. Le directeur général des Moscovites déclare, toujours sur Telegram: «Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer Fabio Celestini très rapidement et d'avoir pu mener des négociations constructives, basées à la fois sur notre désir de faire venir Fabio au club et sur sa grande motivation».

Le succès en Suisse n'est pas non plus passé inaperçu en Russie: «Bien sûr, le doublé de Fabio la saison dernière est un message important pour nos fans et l'équipe. Fabio a repris son ancienne équipe à un moment extrêmement difficile et l'a menée au succès pour la première fois depuis huit ans. La volonté de gagner est quelque chose qui nous a très vite soudés».