Outre les transferts et les vacances, la pause estivale est aussi la période des nouveaux maillots. Les premières équipes de Super League présentent leur look pour la saison à venir.

Bâle, Lugano, Zurich et Servette

1/6 Le FC Bâle arbore un look rayé pour la nouvelle saison. Photo: Instagram / @fcbasel1893

Björn Lindroos

FC Bâle

Le champion suisse a présenté mercredi matin sa nouvelle tenue à domicile. Après le maillot flamboyant de la saison dernière, les Bebbi misent cette année sur les rayures. Celles-ci sont une célébration du Rhin: «Après le design enflammé de la saison dernière, nous laissons cette année le Rhin s’exprimer – l’artère vitale de notre ville. Émouvant et vivant, sauvage et puissant, franchissant les frontières comme le FCB lui-même», peut-on lire dans le message publié en ligne par le champion en titre.

Le FC Bâle a surpris ses supporters en dévoilant un maillot extérieur violet vif pour la nouvelle saison. Le sponsor et le logo du club apparaissent dans un ton de violet plus foncé. Selon le club, ce maillot fait aussi référence au Rhin. «Le violet vif du maillot extérieur représente la fraîcheur et le dynamisme. Les rayures brillantes en relief rappellent la surface scintillante du Rhin», a précisé le FCB dans son communiqué.

FC Zurich

Le FC Zurich a dévoilé à la fois son maillot domicile et son maillot extérieur pour la nouvelle saison. La tenue à domicile, fidèle aux couleurs sobres du club, est majoritairement blanche. En revanche, le maillot extérieur ne passe pas inaperçu: il se distingue par un violet audacieux, rehaussé d’éléments jaune fluo et d’éclairs blancs sur les manches.

Servette

Les Genevois ont été la première équipe de la ligue à présenter les nouveaux maillots du fabricant Adidas. A domicile, ils se présentent en rouge grenat classique, avec des bandes jaunes sur le tissu. A l'extérieur, Servette est en blanc avec une bande bleue et rouge sur la poitrine.

Lugano

Le FC Lugano jouera à nouveau en noir et blanc cette saison. Mais nouveauté: seules les manches du maillot domicile sont blanches, le reste étant entièrement noir. Le club tessinois n’a pas encore dévoilé sa tenue extérieure.