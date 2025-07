Steve Rouiller, l'inconnue côté grenat avant Plzen mercredi

Steve Rouiller pourra-t-il tenir sa place à Plzen mercredi? Photo: BENJAMIN SOLAND

Bastien Feller Journaliste Blick

Steve Rouiller fera-t-il partie du onze de départ aligné par Thomas Häberli pour affronter le Viktoria Plzen, ce mercredi au stade de Genève (21h)? Rien n’est moins sûr. Ménagé à Berne samedi, lors de la défaite genevoise au Wankdorf (3-1), le défenseur central, titulaire et capitaine mardi dernier, n’a aucune garantie de débuter face aux Tchèques. Et ce même s'il a effectué la semaine normalement avec ses coéquipiers ce mardi matin. «Il a été absent pendant trois mois. Il faut bien gérer son retour. On verra demain s’il commence», indique Thomas Häberli, qui confie encore avoir des doutes pour «un ou deux joueurs». L’identité de l’autre? Mystère.

Une certitude toutefois: l’entraîneur ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue Lamine Fomba, arrivé vendredi dernier de Saint-Étienne. Les règlements de l’UEFA interdisent en effet d’ajouter un joueur à la liste européenne au cours d’un duel en aller-retour.

Autre élément connu, et favorable cette fois, deux scénarios sur trois qualifieront le Servette FC grâce au succès heureux obtenu 0-1 à la Doosan Arena. Reste à savoir dans quel état d’esprit les Grenat aborderont cette manche retour. «On sait que Plzen est très fort, on l’a vu. On va entrer dans ce match pour faire un résultat positif. Après, il y aura l’histoire du match. On ne sait pas s’ils vont nous presser haut ou non. On ne le saura qu’après quelques minutes et il faudra s’adapter. Mais on va entrer pour gagner, c’est sûr», assure le technicien servettien.

Tribune nord fermée, entre 12 et 13 mille spectateurs attendus

Très solidaires, disciplinés, et un brin chanceux en Bohème, les Servettiens savent qu’ils devront, au minimum, reproduire ces efforts pour espérer s’imposer face à une équipe techniquement supérieure. «C’est toute l’équipe qui devra faire un grand match», assure Joël Mall, qui sera titulaire dans les buts ce mercredi. «On a beaucoup travaillé pour ça. Là-bas, on a fait un bon résultat, mais ce n’est que la mi-temps. On n’a encore rien fait. On aura besoin des 23 joueurs présents sur la feuille de match.»

À noter enfin que le Servette FC jouera devant une tribune nord fermée, conséquence d’une sanction infligée par l’UEFA après le feu d’artifice tiré contre Chelsea en août 2024. Les «douze à treize mille» spectateurs attendus, dont environ 200 supporters tchèques, seront répartis entre les deux tribunes latérales et la tribune sud. Avec un objectif commun: pousser le SFC vers la qualification.