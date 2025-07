L'Euro féminin 2025 a battu des records d'audience en Suisse romande. Plus de 825'000 personnes ont suivi les matchs sur RTS 2, doublant les chiffres de 2022. Le streaming a également connu un grand succès.

1/4 Portée par un parcours historique, l’équipe de Suisse féminine a généré une mobilisation inédite. Photo: Sven Thomann

Blick Sport

La 14e édition de l’Euro féminin a rencontré un succès sans précédent sur les chaînes et plateformes de la RTS. En Suisse romande, plus de 825'000 personnes ont suivi les rencontres sur RTS 2, selon les premières estimations. Le streaming de la RTS a également connu un fort engouement, dépassant les 640'000 vues. À ces chiffres s’ajoute le public qui a suivi la compétition à la radio ou sur les terrasses, notamment grâce aux diffusions en direct du service public.

Ce résultat représente le double des audiences de la précédente édition en 2022, où 410'000 personnes avaient regardé les matches sur RTS 2. Le succès de cette édition 2025 illustre également la place croissante du numérique dans les usages: la RTS a enregistré précisément 640'400 vues en streaming, via la plateforme Play RTS, l’app RTS Sport et le site rts.ch.

Un dispositif éditorial étendu

Pour couvrir l’événement, la RTS a mobilisé plusieurs équipes autour d’un dispositif éditorial ambitieux, avec la diffusion en direct des 31 rencontres du tournoi, mais aussi la production de nombreux contenus télé, radio et numériques.

En plus des retransmissions, des émissions spéciales, des rendez-vous d’info et des reportages ont accompagné la compétition, notamment à la radio avec des commentaires classiques et en version «Footaises». Dans les stades comme dans les nombreuses terrasses romandes, le public a largement répondu présent à l’appel du service public.

Une finale captivante

La finale entre l’Angleterre et l’Espagne, remportée par les Lionnes aux tirs au but, a battu un nouveau record d’audience. 305'000 personnes ont suivi au moins 15 minutes de la rencontre, avec une part de marché de 47,4%. Le pic d’audience a été atteint à 315'000 téléspectateurs au moment du penalty décisif transformé par Chloe Kelly. Un engouement qui confirme l’intérêt soutenu du public pour la compétition, au-delà du parcours helvétique.

La Nati fait vibrer la Romandie

Portée par un parcours historique, l’équipe de Suisse féminine a généré une mobilisation inédite. Les matches de la Nati ont attiré 538'000 téléspectateurs sur RTS 2, tandis que le streaming a cumulé 191'000 vues. Le quart de finale face à l’Espagne a été la rencontre la plus suivie, rassemblant 295'000 personnes et atteignant une part de marché de 61,8%.