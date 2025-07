Courageux, Servette s'incline à dix contre onze face à YB

À dix, Servette n'a pas démérité, mais s'est tout de même logiquement incliné. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Servette s'en serait sans doute volontiers passé entre ses deux matches capitaux pour son avenir européen. Tout d'abord d'avoir à se rendre à Berne, pour y défier un Young Boys revanchard. Puis en devant y évoluer pratiquement toute la rencontre à dix, après l'expulsion de Bradley Mazikou dès la 7e minute de jeu, pour une faute de dernier recours sur Darian Males.

En plus de l'infériorité numérique, les Servettiens étaient d'ailleurs punis dans la foulée par l'ouverture du score sur un penalty de Christian Fassnacht. Cruel serait-on tenté de dire pour une formation grenat qui venait d'obtenir la première bonne chance de but par sa nouvelle recrue Lamine Fomba sur corner (5e). La tête du milieu défensif manquait le cadre, et empêchait donc les Genevois de se construire un autre destin dans un Wankdorf qui fêtait ce samedi ses 20 ans dans une très belle ambiance.

Mraz, encore lui, pour redonner espoir à Servette

Intéressant techniquement lors des premières minutes de jeu, Lamine Fomba, qui a alterné très bon et très mauvais, allait toutefois permettre à YB de rapidement inscrire le deuxième. Christian Fassnacht coupait la tentative de dribble du Français, qui se trouvait à l'entrée de sa surface de réparation, et pouvait transmettre à Darian Males qui trompait Jérémy Frick (14e), qui semble donc désigné pour jouer le championnat.

Joël Monteiro pensait aggraver le score pratiquement dans la foulée, mais le corps arbitral annulait sa réussite pour une faute de main (17e). YB relâchait ensuite progressivement la pression et cela permettait à Servette de pointer le bout de bout de son nez devant Marvin Keller. Et à la 36e, Samuel Mraz réduisait la marque de la tête. Le Slovaque inscrivait là son deuxième but en deux rencontres - après le seul but de la partie à Plzen - pour Servette et sur son... 2e tir cadré en grenat.

Servett s'incline pour débuter son championnat

Piqués par cette réussite, les Bernois reprenaient ensuite le dessus et manquaient de peu le troisième (poteau de Darian Males, 45e +5). Servette, qui évoluait sans Steve Rouiller, ménagé, n'était ainsi pas mort. Tant au tableau d'affichage que dans le jeu, puisqu'YB ne profitait pas pleinement de son avantage numérique. Jérémy Frick passait en effet une soirée plutôt tranquille, mis à part les deux réussites des joueurs de la capitale. Christian Fassnacht, pourtant en très bonne position, manquait le cadre à la 53e, puis à la 73e, alors que ni Joël Monteiro ni Chris Bedia ne parvenaient à se montrer dangereux devant plus de 25'000 spectateurs.

C'est Alan Virginius, entré à la pause, qui allait toutefois assurer les trois points aux Bernois (86e). Prochain rendez-vous pour les Servettiens: la réception du Viktoria Plzen mercredi au stade de Genève, pour espérer valider une qualification au troisième qualificatif pour la prochaine Ligue des champions (21h).