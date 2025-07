La nouvelle recrue du LS fait beaucoup réagir

Muhannad Al Saad a signé au Lausanne-Sport Photo: Lausanne-Sport

Blick Sport

À lire les commentaires sur X (ex-Twitter), le Lausanne-Sport a fait une magnifique affaire en signant, sous la forme de prêt, l'ailier du Neom SC Muhannad Al Saad. À 22 ans, le joueur a déjà une certaine notoriété dans son pays, selon les supporters saoudiens. Au milieu des dizaines et des dizaines de messages souhaitant bonne chance au joueur, on peut voir des «Vous avez signé une jeune star talentueuse très populaire au Moyen-Orient» ou des «Le joueur saoudien est similaire au joueur brésilien. Il suffit d'une seule occasion et vous verrez que le joueur saoudien est le plus talentueux et le plus qualifié d'Asie.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur le papier, Muhannad Al Saad a toutefois encore beaucoup à prouver. La saison dernière, après une première partie à Neom, il est prêté à Dunkerque, en Ligue 2. Il y inscrit trois buts en douze matches en championnat, ainsi qu'un but en Coupe de France face au PSG (défaite 4-2).

«Avec l’arrivée de Muhannad, le FC Lausanne-Sport accueille un jeune talent prometteur qui fait suite aux premières relations établies ce printemps avec le Neom SC ainsi que le football saoudien», peut-on lire dans le communiqué du club vaudois. À la Tuilière, il portera le No 77.