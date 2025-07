Servette l'a emporté d'un but à Plzen. Photo: imago/CTK Photo

Dereck Kutesa, Enzo Crivelli et Alioune Ndoye partis cet été, le Servette était en quête d'un buteur. Le club genevois a donc sauté sur l'opportunité Samuel Mraz, en fin de contrat au Motor Lublin au terme d'une très bonne saison sur le plan individuel en première division polonaise. Au compteur: 16 buts et 4 passes décisives. De quoi débarquer au bout du Léman avec le plein de confiance.

Et justement, l'international slovaque a surfé sur la vague ce mardi à Plzen, lors de sa première sortie sous le maillot grenat. Dès la 14e minute de jeu, sur sa première occasion, il inscrivait son premier but de la saison. Et ce de fort belle manière sur un service de Giotto Morandi, autre recrue estivale, et après avoir mis dans le vent Svetozar Markovic d'un crochet pour ensuite envoyer du gauche, lui le droitier, dans la lucarne opposée. «C'est un très joli but et je suis content pour lui», commentait dans les travées de la Doosan Arena son coéquipier Steve Rouiller.

Thomas Häberli satisfait des nouveaux

«C'est un très bon joueur, et un très bon gars pour le vestiaire», ajoutait encore le défenseur central valaisan, qui a apprécié la prestation du Slovaque. Et ce même s'il n'a touché que très peu de ballons et n'a pas obtenu d'autres occasions de se montrer devant le but adverse. «Il a été important sur plusieurs situations offensives, sur lesquelles il a su garder des ballons, gagner les duels», analyse Steve Rouiller, qui annonce une montée en puissance à venir de la part de l'attaquant. «Il faut qu'il se mette un peu dans le moule, parce que c'est un nouveau club, une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers. Il n'a pas encore tous les automatismes.»

De son côté, Thomas Häberli s'est, lui aussi, montré satisfait de la première de Samuel Mraz. Mais aussi de celle de Giotto Morandi (arrivé cet été de Grasshopper) et des revenants Dylan Bronn (deuxième passage au club) et Steve Rouiller (blessure). Et plus largement encore des jeunes Loun Srdanovic et Keyan Varela, entrés en cours de jeu. «Certains n'avaient jamais joué au niveau international, cela s'est vu, mais j’ai trouvé leur prestation encourageante», commente le Lucernois.

Miroslav Koubek espère que la chance tournera

Seul insatisfait de cette soirée en Bohème: Miroslav Koubek. Forcément. Même si le coach tchèque reconnaît également la beauté du but de Samuel Mraz, il ne peut s'empêcher de le regretter. «Il a très bien joué le coup, commence par saluer l'expérimenté technicien tchèque. Mais on lui a laissé trop d'espace pour le faire. Et si Abu avait transformé son action en but quelques secondes plus tôt, on aurait mené 1-0 après 12 minutes, et ensuite, on n’aurait probablement pas encaissé ce but.»

L'entraîneur du Viktoria Plzen voit tout de même des signes positifs en vue du match retour prévu à Genève mercredi prochain. «Notre performance n'a pas été mauvaise. Nous devrons aller là-bas avec la conviction que nous sommes capables de jouer contre cet adversaire et de l'emporter. Ce sera plus difficile, ils auront le soutien de leur public, ils seront plus confiants, une tâche ardue nous attend. Mais ce sera un autre jour, un autre match et peut-être que nous aurons la chance qui nous a fait défaut aujourd’hui.» Servette est prévenu.