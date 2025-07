Premier but en professionnel pour Winsley Boteli! Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Beaucoup en ont entendu parler, mais peu l’ont vu jouer.» C'est par ces mots que Barthélémy Constantin a présenté Winsley Boteli lors de l'arrivée du talent genevois, alors âgé de 18 ans, au FC Sion. «Il va fêter ses 19 balais dans quelques jours, c'est fou...», a souri le directeur sportif du club valaisan, lequel voit, lui aussi, les années avancer dans sa vie. Winsley Boteli est désormais âgé de 19 ans, les chiffres ne mentent pas, et il a célébré ce cap en marquant son tout premier but dans le monde professionnel après... cinq minutes de jeu!

Entré à la 85e au Letzigrund, le Genevois a profité d'une erreur de Yanick Brecher pour inscrire le 3-2 et offrir la victoire au FC Sion, lequel était mené 2-0 dix minutes plus tôt. Une joie indescriptible pour le talent, qui ne pouvait pas rêver meilleur début. Parti très tôt de Genève (en 2022) en direction de Mönchengladbach, il y a enquillé les buts pour les M17, les M19 et la deuxième équipe, mais sans avoir, pour l'instant, sa chance en Bundesliga, où il est sous contrat jusqu'en 2028. Plusieurs clubs suisses étaient prêts à lui offrir sa chance, mais c'est Sion qui a raflé la mise.

«Ce n'était pas forcément un deal facile à faire»

«C'est un profil qu'il fallait suivre. Les joueurs qui partent très tôt dans des clubs de première division ont parfois tendance à revenir en Suisse, on le sait très bien. Ce n'était pas forcément un deal facile à faire, au contraire même... Ce n'était pas avec lui que c'était compliqué, mais avec son club allemand», a dévoilé Barthélémy Constantin, lequel est ravi de pouvoir compter sur ce prometteur attaquant cette saison.

«C'est un garçon qui a une très bonne mentalité, mais qui a encore beaucoup de travail. S'il conserve le rythme sur lequel il est, il arrivera au haut niveau. On va tout faire pour réussir à le faire progresser et franchir une étape, en espérant qu'il laissera des bons souvenirs à nos supporters», a enchaîné le directeur sportif du FC Sion au sujet d'un joueur qui a été sélectionné avec les équipes de Suisse M17, M18, M19 et désormais M20.

L'attaquant genevois a remplacé Rilind Nivokazi à la 85e et a frappé tout de suite. Photo: keystone-sda.ch

Le principal intéressé, lui, veut se servir de cette étape valaisanne pour progresser et obtenir le plus de temps de jeu possible. «Je me suis senti super bien dès les premiers échanges avec Sion. J'ai des objectifs très précis et Sion me donne les conditions pour les atteindre», a-t-il expliqué lors de sa présentation. Quels objectifs, au juste? «Faire mes preuves, réussir mes débuts dans le monde professionnel.» Avec un objectif chiffré? «Je le garde pour moi», a-t-il souri, lui qui est déjà très à l'aise face à son auditoire, y compris en allemand, bien plus que beaucoup de joueurs plus confirmés que lui.

Un attaquant de pointe polyvalent

«Mais ça me fait bizarre de reparler français dans le vestiaire!», a-t-il ajouté, tout heureux d'intégrer le championnat de son pays. Quel est son vrai poste, d'ailleurs? «Attaquant de pointe, mais je peux jouer partout devant», souligne-t-il. Et il est visiblement plutôt rapide pour dégainer, à l'image de ce qu'il a montré au Letzigrund.

Reste une question centrale: pourquoi avoir choisi de revenir en Suisse plutôt que de se montrer patient en Allemagne, comme l'a fait Johan Manzambi, lui aussi un talent genevois, qui explose en ce moment à Freiburg? «Nous sommes différents, même si nos parcours sont similaires. Johan, je le connais bien, et je peux dire que je suis fier de lui, carrément! Mais mon choix, c'était de revenir ici. Il y a plusieurs moyens de démarrer une carrière et de faire parler de soi.» A lui de prouver qu'il a fait le bon.