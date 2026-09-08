Le Real Madrid bat l'Inter sans convaincre

Bousculé par l’Inter Milan, le Real Madrid a lancé sa campagne de Champions League par une victoire laborieuse (2-1). De son côté, Erling Haaland a porté Manchester City face à Porto (0-2).

Blick Sport

Le Real Madrid a entamé mardi sa campagne de Champions League par une victoire laborieuse face à l’Inter Milan (2-1), au stade Santiago-Bernabéu. Bousculés dans le jeu, les Madrilènes, pour la première José Mourinho en Champions League depuis son retour au Bernabéu, ont surtout profité des largesses défensives des champions d’Italie.

Deux grosses erreurs milanaises ont permis à Kylian Mbappé (14e), puis Federico Valverde (23e), de placer rapidement les Merengues aux commandes. Longtemps maintenu à flot par les nombreux arrêts de Thibaut Courtois, le Real a finalement cédé sur une réalisation de Carlos Augusto (77e), sans toutefois laisser échapper la victoire.

Dortmund s'impose, City aussi

Dans les autres rencontres de la soirée, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel s'est imposé à domicile face à Villarreal (3-2). De son côté, le FC Porto s'incliné devant son public contre Manchester City (0-2, doublé d'Erling Haaland), alors que Lille, qui a mené à deux reprises, a perdu face Betis (2-3). Plus tôt ce mardi, Bruges, pénalisé par les boulettes de Yann Sommer, a perdu face à Aston Villa (2-3) et l'AEK Athènes a remporté son match face à LASK (1-0).