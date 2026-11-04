Le capitaine des Red Devils est revenu sur sa relation avec Michael Carrick après la victoire de Manchester United contre l’AS Rome mardi soir. Il assure conserver toute sa confiance en son entraîneur malgré son récent passage sur le banc.

AFP Agence France-Presse

Le capitaine Bruno Fernandes s’en est pris mardi aux «spéculations» et «mensonges» qui ont fleuri récemment autour de Manchester United, selon lui, et a démenti toute tension avec l’entraîneur Michael Carrick, lui exprimant sa «confiance». Le club anglais a mis derrière lui une série de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues, grâce à une victoire renversante contre l’AS Rome (3-2).

Devant la caméra d’Amazon Prime, diffuseur du match, Bruno Fernandes a semblé irrité quand il lui a été demandé après le match si ce résultat était de nature à «sauver» son entraîneur. «Le club avait besoin de cette victoire, les joueurs avaient besoin de cette victoire. C’est quelque chose dont nous avions besoin en tant que groupe, joueurs et membres du staff réunis. Nous avons travaillé extrêmement dur pour sortir tous ensemble de cette situation», a-t-il dit.

Le milieu offensif avait questionné publiquement la tactique de l’entraîneur dans la foulée du précédent match européen, perdu 4-1 à Côme, et il avait passé la rencontre suivante en championnat parmi les remplaçants.

«Je n’étais pas performant»

«Il y a eu beaucoup de spéculations dans les médias, beaucoup de mensonges autour de nombreux événements qui se sont produits au sein de ce club, notamment concernant ma relation avec l’entraîneur. On a notamment raconté que nous avions mis les choses à plat par la suite, alors que rien de tout cela ne s’est produit», a-t-il raconté, le visage fermé.

«L’entraîneur a pris la décision de me laisser sur le banc parce que je n’étais pas performant et c’est tout à fait normal. Tout le monde a considéré que c’était une sanction à la suite des propos que j’avais tenus. Et si c’était effectivement le cas, alors c’était justifié», a-t-il affirmé. Carrick «prend les décisions, je dois les accepter».

Dans tous les cas, «cela ne change en rien la confiance que j’ai en l’entraîneur, dans son staff et en chacun des joueurs de ce club. Et cela ne change absolument rien à mon objectif: gagner chaque putain de match qui se présente à moi», a-t-il conclu.