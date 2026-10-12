Manchester United n'a jamais été aussi mauvais depuis 40 ans!

Le scénario a de quoi rendre la pilule encore plus difficile à avaler : Tottenham évoluait à dix depuis l’expulsion de Rodrigo Bentancur à la 78e minute. Malgré leur supériorité numérique, les Mancuniens ont donc concédé l’égalisation. Un scénario qui rappelle leur défaite dans le derby face à Manchester City (0-1), déjà subie alors qu’ils étaient en supériorité numérique.
Michael Carrick comprend la colère des supporters. «Quand les choses ne se passent pas comme prévu, je comprends leur réaction. Bien sûr, ça fait mal», a reconnu l’entraîneur, lui aussi frustré par le maigre bilan comptable de son équipe. Pour redresser la barre, ses joueurs devront faire preuve de davantage d’intelligence, de caractère et de constance dans les moments décisifs.
Nommé en janvier, Carrick avait pourtant réussi à relancer United, qu’il avait conduit à la troisième place du championnat et à un retour en Champions League. Mais cet élan semble déjà retombé. L’entraîneur doit désormais démontrer que les progrès de la saison passée ne se limitaient pas à un sursaut consécutif au licenciement de Ruben Amorim.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
6
11
18
2
Arsenal FC
6
5
15
3
Brighton & Hove Albion FC
6
13
13
4
Brentford FC
6
6
10
5
Everton FC
6
3
10
6
Chelsea FC
6
2
10
7
Leeds United
6
3
9
8
Hull City
6
2
9
9
Liverpool FC
6
0
9
10
Ipswich Town
6
-3
9
11
Newcastle United FC
5
0
8
12
Crystal Palace FC
6
-3
7
13
Manchester United FC
6
0
6
14
Nottingham Forest
6
-3
5
15
Aston Villa
6
-5
5
16
Sunderland AFC
6
-6
4
17
AFC Bournemouth
6
-6
3
18
Tottenham Hotspur FC
6
-6
3
19
Coventry City
5
-9
3
20
Fulham FC
6
-4
2