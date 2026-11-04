Manchester United a mis fin à une série de neuf matches sans victoire au terme d’une soirée folle à Old Trafford. Menés 0-2 par l’AS Rome, les Red Devils ont renversé la rencontre grâce notamment à un doublé tardif de Matheus Cunha.

AFP Agence France-Presse

Catastrophique et mené 2-0 à la mi-temps, Manchester United a produit une seconde période enfiévrée et renversé l’AS Rome (3-2) en Champions League, mardi dans un Old Trafford d’abord frondeur puis euphorique.

Un doublé tardif de l’attaquant Matheus Cunha (83e, 86e), pour compléter le comeback, a permis aux Red Devils de mettre derrière eux une série de neuf matches sans victoire, toutes compétitions confondues, et à l’entraîneur Michael Carrick de sauver son poste, au moins à court terme.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Cet endroit est capable de provoquer des choses incroyables, presque magiques. A la mi-temps, j’ai notamment parlé de la manière dont l’atmosphère de ce stade pouvait changer, qu’il suffisait parfois d’un seul instant pour tout faire basculer», a raconté le manager anglais.

La colère des fans

Le «théâtre des rêves», surnom d’Old Trafford, a en effet connu deux actes complètement opposés qui ont reconvoqué la dramaturgie des grands renversements européens de Manchester.

En lever de rideau, les supporters ont montré leur colère à l’encontre des propriétaires en déployant des ballons jaunes et verts, les couleurs originelles du club, un symbole anti-Glazer.

Le vent de la révolte a soufflé autour de la 20e minute, à 0-2, quand des boulettes de papier ont atterri sur la pelouse, ralentissant la reprise du jeu, et redoublé d’intensité à la mi-temps, accueillie par des huées. Les Red Devils avaient tout fait à l’envers jusqu’ici, surtout en défense, leur véritable talon d’Achille où ils n’ont pas recruté cet été, malgré des manques criants.

La Roma a profité d’un trou béant, là où aurait dû se trouver l’arrière gauche Diogo Dalot, sur l’ouverture du score. Matias Soulé a eu le temps de contrôler tranquillement et d’ajuster le gardien (11e, 0-1). Même faille, même punition cinq minutes après, sur une action certes stoppée, mais du bras, par le jeune Ayden Heaven. Donyell Malen a transformé le penalty (18e, 0-2), d’un contre-pied parfait, son 12e but en 13 matches cette saison.

Décisions arbitrales favorables

Le scénario cauchemar, quelques jours après Halloween, s’est prolongé trente secondes après la reprise quand Carlos Baleba a été fauché, devant le but italien, par une soudaine blessure musculaire (46e). Pourtant, la chevauchée offensive du jeune milieu a comme rallumé la flamme chez les Red Devils, devenus déterminés, agressifs dans les duels et menaçants devant au cours d’une seconde période à leur main.

Leur réveil a aussi été aidé par des décisions arbitrales favorables. Ils ont obtenu un penalty contestable, que Bruno Fernandes a d’abord manqué (arrêt du gardien), et le capitaine a eu la chance de le retirer, avec réussite (58e, 1-2), car les Italiens étaient entrés dans la surface.

Mais il n’y avait plus que des vagues rouges, ou presque, à l’image de ce tir de Bryan Mbeumo qui a heurté un poteau, puis l’autre (59e), cette tête de Harry Maguire contrée (67e), ou encore cette tentative de Cunha déjouée par le gardien (77e).

Cunha expulsé

Cet échec n’a rendu que plus beau le doublé de l’attaquant brésilien, plein de sang-froid pour exploiter un ballon manqué par Leonardo Balerdi (83e, 2-2), et plein de rage au moment d’envoyer une mine dans les filets de Devis Vasquez (86e, 3-2). Fou de bonheur, l'ancien du FC Sion a retiré son maillot et plongé, torse nu, parmi ses supporters. Cela lui a valu un avertissement, puis une expulsion quelques secondes après, quand un tacle trop engagé lui a valu un second carton jaune (90e+1).

Le public d’Old Trafford a quand même applaudi son guerrier et célébré avec un rugissement cette première victoire depuis le 10 septembre. «Ils (les supporters) ont été habitués à voir ce club au sommet, remporter des trophées et gagner des matches chaque semaine. Alors, pour eux, c’est extrêmement frustrant de voir le club dans cette situation», a commenté Bruno Fernandes. «J’espère que la victoire d’aujourd’hui marquera le début de quelque chose de positif pour nous.»