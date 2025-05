Luis Enrique, architecte d’un PSG en quête de gloire

Luis Enrique espère guider le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions. Photo: Getty Images

Si Simone Inzaghi, coach de l'Inter Milan, n'a pas caché ses intentions lors du dernier entraînement avant la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a lui laissé planer le doute. Comme à son habitude. Le coach du PSG titularisera-t-il Désiré Doué ou Bradley Barcola sur l'aile droite? Seule cette question demeure à quelques heures du coup d'envoi puisque les dix autres noms sont déjà connus (Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé).

Ce qui est certain en revanche côté parisien, c'est la volonté du club d'enfin réussir à soulever la coupe aux grandes oreilles. Objectif déclaré de la direction qatarie depuis son arrivée dans la capitale en 2011. «Ma plus grande motivation est de marquer l'histoire à Paris», lâche Luis Enrique, déjà vainqueur de la compétition en 2015 avec le FC Barcelone, en conférence de presse. «Être les premiers, cela a un côté exceptionnel.»

L'ombre de Kylian Mbappé plane sur Munich

Un sacre qui viendrait saluer et récompenser le changement de direction opéré par le club voici un peu plus d'un an. Fini les très gros salaires et les gros noms, place à la jeunesse et au travail. Marquinhos, arrivé au PSG à l'été 2013, peut en témoigner. «Le club comprend de plus en plus la manière d'aborder ce genre de confrontation. Il a compris comment faire, le nouveau centre d'entraînement, les gens qui sont arrivés. J'ai vu comment le club a grandi au fil des années. Le travail des dirigeants nous a permis d'être dans les meilleures conditions.»

Remporter enfin cette fameuse Ligue des champions un an après le départ de Kylian Mbappé serait d'ailleurs un sacré clin d'œil du destin. Même si le départ du Français n'est pas forcément considéré comme un facteur déterminant par ses ex-coéquipiers. Du moins publiquement. «Peut-être qu'avec Kylian Mbappé, on serait encore plus forts, on ne sait pas, juge Ousmane Dembélé. Il avait un rêve: jouer au Real Madrid. Le PSG a continué son chemin, et on s'est concentrés sur nous.»

Luis Enrique a tout changé

L'influence de Luis Enrique, capable de faire des choix forts, est, elle, en revanche bien réelle. Et saluée par ses deux joueurs en conférence de presse. «On a un coach exceptionnel», se réjouit Marquinhos. «Il nous a permis d'être prêts pour ce genre de match, même si l'équipe est jeune (ndlr: la plus jeune de la compétition).» De son côté, sous les ordres du technicien espagnol, Ousmane Dembélé s'est mué en buteur (33 buts en 48 apparitions toutes compétitions confondues). Chose qu'il n'était pas avant cette saison. «J'ai obtenu sa confiance. Il me laisse pas mal de liberté et j'aime beaucoup ça.»

Contrairement à ses prédécesseurs, pas aidés par plusieurs facteurs, l'Asturien a fait du PSG une véritable équipe. Qui plaît autant à ses supporters et aux spectateurs neutres qu'à ses membres. «On prend du plaisir au quotidien. On voit comme on court tous ensemble, les uns pour les autres. Cela a une influence sur les résultats. Je suis amoureux de cette équipe», confie le capitaine brésilien, lequel espère naturellement soulever le trophée en fin de soirée ce samedi. «On a l’opportunité de faire quelque chose de grand.»

Pour cela, Marquinhos donne les ingrédients. «Il n'y a pas de secret, bien manger, bien dormir, faire les soins. Tout est prêt dans les détails», assure-t-il. L'Inter est prévenue.