Elisa De Almeida a marqué un but fantastique pour le 2-0, tandis qu'Ana Maria Crnogorcevic a peiné à exister, comme très souvent ces derniers mois. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Dans la terre du chardon et de l'AS Nancy-Lorraine, qui s'y frotte s'y pique, dit la devise locale. Et c'est peu dire que les Suissesses sont sorties ce vendredi du joli stade Marcel-Picot avec les pattes pleines d'écorchures, elles qui ont été balayées 4-0 par des Françaises qui n'ont même pas forcé pour faire plaisir à leurs 12'359 spectatrices et spectateurs dans ce cinquième match de Ligue des Nations.

Une très belle atmosphère ce vendredi à Nancy

Tout a été parfait du début à la fin ce vendredi en Lorraine, pour qui n'était pas supporter de la Nati s'entend. Un stade très bien garni, une température plus qu'agréable, des buvettes fort charmantes au soleil couchant au bord de la Meurthe et une Marseillaise plus que vibrante avant le match: le décor était de fort belle facture. Le peuple lorrain était heureux de retrouver les Bleues, un honneur rare, et l'a fait savoir en chantant sa joie tout au long des 90 minutes. «Nous sommes les Françaises et nous allons gagner!», ont entonné plusieurs fois les spectatrices et spectateurs, poussant leur équipe à la victoire dès les hymnes nationaux.

Photo: keystone-sda.ch

Oui, la fête a été belle, sauf pour les malheureuses Suissesses, réduites au rôle de victimes dans cette affaire. La soirée a été particulièrement cruelle pour la pauvre et peu inspirée gardienne Livia Peng, laquelle s'est montrée tout simplement ridicule sur l'ouverture du score en voulant dribbler Clara Mateo alors qu'elle était arrêtée devant sa ligne de but (11e, 1-0)... Les Françaises ont accepté l'offrande, elles qui avaient déjà frappé la latte un peu plus tôt, et le festival offensif a pu commencer. Pia Sundhage, confrontée à un vrai problème de gardiennes après les prestations plus que décevantes d'Elvira Herzog lors du dernier rassemblement, n'est pas plus avancée à ce poste-clé à un mois de l'Euro à domicile.

Le chef d'oeuvre d'Elisa De Almeida

Le plus beau but de la soirée a été l'oeuvre d'Elisa De Almeida, auteure d'une volée fantastique sur un corner (16e, 2-0), avant le 3-0 signé Sandy Baltimore, à la conclusion d'un bel effort collectif (19e). La Suisse était ratiboisée, balayée, humiliée, avant même d'avoir pu sortir une seule fois de sa moitié de terrain!

Les joueuses de Pia Sundhage n'ont en vérité jamais pu réagir, seules Viola Calligaris et Smilla Vallotto se montrant (un peu...) à la hauteur de l'enjeu et évitant de sombrer. Il en aurait fallu un peu plus pour espérer ne serait-ce que rivaliser avec ces virevoltantes Bleues, mais l'écart entre ces enthousiasmantes Françaises et ces amorphes Suissesses était tout simplement gigantesque ce vendredi à Nancy. Le 4-0 signé Grace Geyoro à la 56e était anecdotique, tant les Françaises auraient pu marquer deux ou trois buts supplémentaires si elles avaient à peine accéléré.

Photo: keystone-sda.ch

Le plus fou, et la seule bonne nouvelle du jour: le match nul entre la Norvège et l'Islande un peu plus tôt dans la journée, ce vendredi, permet à la Suisse de toujours croire à la... deuxième place dans ce groupe de Ligue des Nations!

Les Françaises ont en effet fait le plein, avec 15 points en 5 rencontres, mais derrière les Bleues, tout est ouvert entre la Norvège (5 points, -2), l'Islande (4 points, -1) et la Suisse (2 points, -6). En clair, une belle victoire face aux Norvégiennes mardi à Tourbillon, couplée à une défaite islandaise, placerait la Nati en deuxième position. Ce scénario n'est pas improbable, mais Pia Sundhage a du travail devant elle dans les prochains jours pour (p)réparer au mieux les têtes et les jambes après cette claque nancéenne.