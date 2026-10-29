Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

«Avec cette première victoire en Champions League, on a franchi un cap.» En dominant l’OH Louvain mercredi à la Praille, Servette Chênois a réussi à marquer l’histoire du SFCCF. Le club grenat a fait mieux que lors de l’épopée européenne de 2021, une manière de montrer qu’il avait progressé – même si ce succès devra être confirmé. «Cela va nous donner de la confiance pour la suite, que ce soit en C1 ou en championnat», poursuit Amina Muratovic, qui avait retrouvé sa place en défense centrale. De quoi regarder vers l’avant.

La saison dernière, six points avaient suffi pour terminer à la 12e place de la phase de ligue et ainsi être encore européen après Noël. «Une place de barragiste? Bien sûr, on peut y croire. Il reste encore trois matches à jouer, donc tout est faisable», poursuit la Vaudoise. L’objectif de la saison était déjà de se qualifier. Puis de marquer un but et de décrocher un premier point. Pourquoi ne pas voir plus loin?

«On n’a rien à perdre, ajoute Daïna Bourma. On sait que ce seront des rencontres difficiles. Ce soir, on a répondu présent durant les 90 minutes, on a été agressives et on a pu gagner. On va aller avec cette même mentalité à Rome et tenter d’aller chercher un résultat là-bas.» Ensuite, les Genevoises se rendront à Barcelone pour un duel de prestige contre les championnes d’Europe, avant de recevoir le Paris FC le 16 décembre pour la dernière journée. Au football, ne dit-on pas que, sur un match, tout est possible?

Un air de revanche

Avec trois points au compteur, le Servette FCCF abordera le duel contre l’AS Rome, le 10 novembre dans la capitale italienne, en étant devant les Louves au classement. Les coéquipières d’Alayah Pilgrim ont d'abord été tenues en échec par l’OH Louvain (0-0), perdant ensuite 0-6 contre le Barça et 2-0 face à Chelsea mercredi. De quoi avoir un petit avantage psychologique? «Je ne pense pas, coupe Cristian Toro. L’AS Rome est championne d’Italie en titre. Je l’ai vue jouer, c’est une équipe très dynamique.» Et l’entraîneur de poursuivre, tout en gardant les pieds sur terre: «En gagnant aujourd’hui, on s’est donné le droit de rêver.»

Ce duel face aux Louves sera également la revanche de 2024. Les deux équipes s’étaient affrontées lors des barrages pour la phase de poules de la C1. Les Servettiennes, alors dirigées par Jose Barcala, avaient fait bonne figure lors du match aller, tenant le 1-1 jusqu’à la 85e, malgré les sorties sur blessure de Sandrine Mauron (aujourd'hui Gaillard) et Maéva Clémaron. Elles s’étaient finalement inclinées 3-1, avant de prendre l’eau au retour sous une pluie battante (2-7). Au-delà d’un éventuel exploit, cette rencontre permettra surtout de voir si le SFCCF a réduit l’écart qui le séparait des championnes d’Italie.