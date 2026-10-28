Pour leur troisième match de la phase de ligue de la Champions League, les Grenat ont surclassé les Belges de l'OH Louvain (5-1).

Résultat historique pour Servette Chênois! Mercredi, les Genevoises se sont imposées 5-1 contre l'OH Louvain, marquant ainsi les premiers points de l'histoire du SFCCF en Champions League. Après deux larges défaites, les Grenat avaient à cœur de montrer leur «vrai visage». Mission accomplie pour le plus grand bonheur des 3456 personnes présentes à la Praille, dont 1200 enfants du Département de l'instruction publique qui n'oublieront pas cette soirée.

Déterminées et appliquées dès les premières minutes, les Genevoises ont pris le meilleur départ. Mais, à l'image de la frappe de Magdalena Sobal contrée par Kim Everaerts après un joli effort individuel, la portière Lowiese Seynhaeve n'a pas été mise en danger (13e). Il a fallu une balle arrêtée pour débloquer la situation: sur corner, Joana Marchao a trouvé la tête de Paola Hernandez au deuxième poteau pour l'ouverture du score (17e).

Une action d'école

Paula Serrano l’avait dit en conférence de presse d’avant-match: les erreurs ne pardonnaient pas en C1. Une mauvaise relance genevoise a pourtant failli coûter cher aux Grenat. Inonna Papatheodorou s’est retrouvée en excellente position, mais a manqué son tir (19e). Offensivement, l’OH Louvain n’est pas l’OL Lyonnes ou Koge.

Servette Chênois non plus. Sobal, bien lancée en profondeur par Daïna Bourma, tergiversait dans la surface et finissait par perdre le ballon alors qu’elle avait une belle occasion d’inscrire le 2-0 (32e). Sans conséquence puisque le SFCCF allait doubler la mise au terme d’un très beau mouvement collectif. Changement de jeu de Ghoutia Karchouni pour Gloria Marinelli, qui remisait sur Hernandez. En une touche, la milieu de terrain espagnole décalait Benedicte Simon, dont le centre au ras du sol arrivait sur Marinelli. Reprise imparable qui concluait cette action d’école (38e).

Et ce n'était pas fini. Sur un bon centre de Marchao, la gardienne flamande a manqué sa sortie, repoussant le ballon dans les pieds de Marinelli. L'ailière italienne n'en demandait pas temps et pouvait s'offrir un doublé (44e). Avec, à nouveau au départ de l'action, une Karchouni plus que brillante à mi-terrain. 3-0 à la pause lors d'une première période parfaitement maîtrisée.

Des doublés pour Hernandez et Marinelli

Il restait encore 45 minutes à tenir. Dos au mur, les Flamandes n’avaient plus d’autre choix que d’attaquer. La frappe de Jada Conijnenberg a flirté avec le montant (51e), tandis que la reprise de Papatheodorou s’est écrasée sur le montant genevois (55e). La réussite avait choisi son camp et les Servettiennes ont puni le manque de réalisme adverse sur corner: Marchao a trouvé la tête de Hernandez, exactement comme lors de l’ouverture du score (58e).

Jacintha Weimar n’a toutefois pas pu fêter un blanchissage. Sur un bon centre de Lily Hoekx, Conijnenberg s’est élevée le plus haut pour sauver l’honneur (81e). Pas de quoi faire douter les Servettiennes, puisque Joana Marchao, bien servie par Meriame Terchoun, a redonné quatre longueurs d’avance à ses couleurs dans la foulée (83e). De quoi donner du temps de jeu aux jeunes Genevoises Garance Nein, Chiara Wallin et Léa Sergeant-Huet.

Grâce à cette brillante victoire, les Servettiennes quittent la dernière place du classement. Elles ont encore trois matches de Champions League pour améliorer leur bilan et confirmer qu’elles ont bien leur place dans cette phase de ligue. Le 10 novembre, elles se déplaceront dans la capitale italienne pour affronter l’AS Rome, qui avait concédé le nul contre les championnes de Belgique. La semaine suivante, les Grenat auront droit à un duel de prestige contre les championnes d’Europe en titre à Barcelone. Avant de clore cette épopée européenne le 16 décembre avec la réception du Paris FC. En attendant, retour à la réalité du championnat, contre Rapperswil dimanche au stade des Trois-Chêne.