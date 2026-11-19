Les rumeurs autour de la vente de Neuchâtel Xamax se font de plus en plus pressantes depuis plusieurs semaines. Sauf que le club «rouge et noir», qui reçoit Carouge vendredi (19h30), est toujours aux mains de l’homme d’affaires vaudois Jean-François Collet. Où est la vérité?

Thomas Freiburghaus Journaliste

Vendra? Vendra pas? Cela fait désormais plusieurs mois que Neuchâtel Xamax fait plus parler hors du terrain que sur le pré (5e place en Challenge League, la routine). En cause, des rumeurs de ventes de plus en plus insistantes et un président xamaxien, Jean-François Collet, pas fermé à remettre son club. «Je suis disposé à entrer en matière pour transmettre le club à des personnes sérieuses en mesure de continuer son développement dans le futur. Il n’y a pas de volonté absolue de vendre, mais une ouverture à écouter les personnes intéressées à relever ce challenge», tempère Jean-François Collet, quand Blick lui demande s’il a bien en vue de céder Xamax.

La dernière information en date concerne le groupe américain Blue Crow Sports, qui aurait conclu un accord de principe avec Jean-François Collet fin octobre, comme l’annonçait le quotidien régional neuchâtelois «ArcInfo». Sauf que mi-novembre, l’officialisation se fait toujours attendre et que le club rouge et noir reste propriété de l’homme d’affaires vaudois. Celui-ci aurait même envoyé un courrier à ses principaux sponsors (information qu’il n’a pas voulu confirmer à Blick, sans la démentir pour autant), leur assurant que Xamax ne serait pas vendu au groupe basé à Houston, Texas. Jean-François Collet a-t-il été refroidi par la gestion très récente du Havre AC (entraîneur limogé, président et directeur sportif démissionnaires, ultras qui demandent le départ du propriétaire…), également possession de Blue Crow Sports Group? À voir.

Un excellent entrepreneur

Toujours est-il que Jean-François Collet ne dira pas non si une belle offre se présente et que Xamax pourrait bien changer de propriétaire dans un futur plus ou moins proche. S’il vend à hauteur de 10 millions, comme ce chiffre a été évoqué, l’entrepreneur vaudois aura réussi son pari. Car Jean-François Collet est un homme d’affaires avant tout, patron de l’agence de marketing sportif «Grand-Chelem Events» notamment. Après avoir présidé le LS de 2007 à 2013, il avait racheté Neuchâtel Xamax à la famille Binggeli (qui avait ramené le club en Super League après la faillite de 2012) en 2019 pour un montant bien inférieur, puis pris sa présidence en 2021.

Depuis, le Vaudois a stabilisé le club d’un point de vue financier, lui qui déclare souvent pour répondre aux critiques qui s’abattent sur lui que son Neuchâtel Xamax est en bonne santé. «Cette situation explique le fait que je n’ai aucune urgence à transmettre un club qui est financièrement sain», confirme-t-il, toujours à Blick. À l’interne, comme à l’externe, «Jeff» Collet est reconnu comme un excellent businessman, ce qu’il est difficile de contester d’un point de vue objectif. «C’est vraiment un bon entrepreneur. Il crée des bénéfices, réduit les coûts au maximum, augmente les marges», liste un ancien collaborateur du club neuchâtelois, qui préfère rester anonyme.

Des ambitions sportives mesurées

Si l’entrepreneur «Jeff» Collet est en passe de réussir son coup financier, la réalité du terrain est bien plus compliquée. En 2020, soit un an après son arrivée, le club a été relégué de la Super League à la Challenge League, où il végète depuis. Sa meilleure saison en deuxième division s’est conclue sur une quatrième place (2023/24), la pire sur une dixième (2022/23). Bien loin du passé glorieux de ce club historique, vainqueur trois fois du titre national.

«On a l’impression qu’il veut faire monter le club, mais sans projet concret, sur un coup de chance», poursuit cet ancien employé. Ceci, pour «vendre plus cher» une fois à l’échelon supérieur. Résultat: une politique sportive difficilement lisible pour Xamax, qui réalise quelques bonnes ventes, mais voit surtout entraîneurs et joueurs se succéder sans que les résultats ne s’améliorent. «Notre but est d’être au contact des équipes de tête et d’effectuer un bon parcours en Coupe de Suisse, tout en mettant en valeur les jeunes joueurs issus de notre formation», déclare Jean-François Collet à propos des ambitions sportives de son club.

Le même destin que le LS?

Pas de quoi faire rêver les supporters xamaxiens, qui sont même plutôt démotivés par les performances de leur club préféré ces dernières saisons. Depuis leur retour en Challenge League, l’affluence a baissé à la Maladière, jusqu’à se stabiliser en dessous de 3000 supporters par match depuis la saison dernière. Les ultras du club, eux, manifestent leur mécontentement en restant muets lors des quinze premières minutes des parties et ont même été jusqu’à appeler au boycott. D’autres sont allés à Gstaad pour manifester lors du tournoi de tennis organisé par Jean-François Collet.

Aujourd’hui, bon nombre de suiveurs de Neuchâtel n’espèrent plus qu’une chose: le départ d’un propriétaire qu’ils ne veulent plus voir. «C’est ce qu’on attend. Depuis six saisons, on joue pour rien», soupire Attila, supporter depuis 25 ans croisé au stade municipal d’Yverdon dimanche dernier (0-0) avec une écharpe «rouge et noir» autour du cou. Pour lui, Xamax est «en phase de semi-mort». La passion a quitté l’équipe, l’atmosphère au stade ressemble à «des funérailles». Ce père de famille de 56 ans déplore un manque de considération de la part de son président. «Mais un match sans supporters… ce n’est pas la même chose», ajoute-t-il.

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Dès lors, Attila attend le départ de Jean-François Collet pour entrevoir de meilleurs jours. «Je veux de l’investissement à long terme, pas comme l’a fait Collet. J’aimerais que les décisions sportives bénéficient à l’équipe, et pas seulement aux finances», détaille-t-il. Le résident de Neuchâtel réclame «un projet compréhensible», sans vouloir accueillir n’importe quel repreneur. «Je n’aimerais pas voir mon équipe dans une situation comme celle du Lausanne-Sport avec INEOS. Ils changent de joueurs tous les six mois, il n’y a pas de lien entre l’équipe et ses supporters», lâche-t-il.

L’appel d’Attila, commun à plusieurs supporters, sera-t-il entendu? Le modèle de multipropriété (comme INEOS ou Blue Crow) est en vogue dans le paysage footballistique mondial, mais serait-il bénéfique à Neuchâtel? Le feuilleton, en tout cas, n’est pas terminé. Et les supporters xamaxiens pas au bout de leurs peines.