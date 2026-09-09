Jean-Kévin Augustin a brillé dans la victoire d'Yverdon Sport face au Stade Nyonnais, inscrivant son premier but en Challenge League. Le buteur français se sent bien dans le Nord vaudois et espère faire une grosse saison.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le sourire de Jean-Kévin Augustin est éclatant, au sortir de la belle victoire d'Yverdon Sport face au Stade Nyonnais (4-1). Le buteur français y a grandement participé, se faisant l'auteur d'un but et d'une passe décisive. «C’est sûr qu'en tant qu’attaquant, ça apporte de la confiance aujourd’hui», apprécie-t-il. Une dynamique perdue depuis le 9 mai 2025, date de son dernier but en professionnel, avec le Motor Lublin, dans le championnat polonais.

Du PSG au Motor Lublin

La suite d'une trajectoire inattendue pour celui qui a longtemps été destiné à être un grand buteur. Formé au PSG, le Français a été l’un des «Titis parisiens» les plus prometteurs de sa génération. Avec son club formateur, il a disputé 31 matches aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou Angel Di Maria. Le tout avant même d’avoir fêté ses 20 printemps. À l’été 2016, il terminait meilleur buteur de l’Euro U19 remporté par la France de Kylian Mbappé, Amine Harit, Issa Diop ou Paul Bernardoni (tiens, encore un joueur passé par Yverdon).

Après une expérience mitigée à Leipzig (67 matches, 20 buts, 8 passes décisives), «JKA» a petit à petit perdu le fil d’une carrière qui l’a vu passer par Monaco, Leeds, Nantes et le FC Bâle. Avant une première période sans club, puis quatre matches au Motor Lublin, en Pologne. C’est là-bas qu’il avait disputé ses dernières minutes en pro, en mai 2025, avant sa signature à Yverdon Sport.

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«J’ai passé longtemps sans jouer. J’ai été gêné par des pépins physiques, j’ai eu une grosse pubalgie, j’ai été opéré», rembobine Jean-Kévin Augustin après la victoire face à Nyon. En débutant face au Stade Nyonnais et en jouant son sixième match de la saison, «JKA» a montré que tout cela était derrière lui. «Je suis bien physiquement, le coach me fait confiance. Maintenant, on ne va pas aller me cramer. C’est pour ça que je sors tôt quand je commence. J’ai une bonne communication avec le staff, pour faire une grosse saison», continue celui qui se fait taquiner par son coach, Martin Andermatt, pendant l'interview.

«J'ai pris beaucoup de maturité»

L'entraîneur d'Yverdon sait ce que son buteur français peut apporter à son équipe et fait tout pour qu'il se sente au mieux. «Je me sens très très bien ici. J’ai été bien accueilli, je me suis bien intégré dans l’équipe», déclare le Français, visiblement conquis par les charmes d'Yverdon-les-Bains. «Je connais un peu la Suisse, depuis mon passage à Bâle. La différence ici, c’est le côté francophone. Ça fait du bien de me retrouver dans un vestiaire qui parle français… j’ai fait beaucoup à l'étranger.»

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À Yverdon, pas de barrière de la langue et une sérénité (qui lui a parfois manqué) retrouvée pour le Parisien. «On a pu connaître le 'JK' foufou, mais aujourd’hui, j’ai 29 ans, j'ai une vie de famille, donc c'est complètement différent. J’ai pris beaucoup de maturité». Un nouvel atout dans la manche du No 17 yverdonnois, qui se marie bien à un sens du but qui n'a pas disparu pendant ses vagabondages. C'est donc cette version apaisée de «JKA» qu'a accueilli Yverdon Sport cet été. Le transfert surprise pourrait bien se transformer en joli coup.