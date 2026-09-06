Logique respectée entre Yverdon Sport et le Stade Nyonnais

Yverdon s'est imposé 3-1 à domicile face au Stade Nyonnais, dimanche. Les Nord-vaudois restent au contact du SLO au classement, pendant que Nyon attend toujours sa première victoire en championnat.

Thomas Freiburghaus Journaliste

C’est par une après-midi dominicale ensoleillée qu’Yverdon Sport recevait le Stade Nyonnais au Stade municipal, pour un duel 100% vaudois en Challenge League. Une rencontre déséquilibrée sur le papier, entre un YS encore invaincu (3 victoires et 3 matches nuls) et un Nyon dernier du classement (2 points seulement).

De quoi appeler à l'optimisme du côté nord-vaudois et surtout du speaker, confiant, qui lançait en préambule de la rencontre: «En cas de victoire, nos Yverdonnois raviraient la deuxième place à Winterthour et reviendraient à deux points du Stade-Lausanne-Ouchy. Allez YS!»

Varol Tasar du pied droit

Sur la pelouse, pourtant, Yverdon Sport et ses 1278 supporters ont dû patienter jusqu’aux arrêts de jeu de la première mi-temps pour exulter. Varol Tasar pouvait alors inscrire le 1-0 du pied droit, puisque le gauche était un peu mal réglé. Car avant son but, l’ailier droit allemand aurait pu (dû?) cadrer ses essais de son bon pied. À la 8e, il enroulait à côté. À la 17e, c’est le poteau qui sauvait Marwan Aubert, portier nyonnais. Et à la 32e, il envoyait son tir au-dessus de la barre transversale.

Trois tentatives comme un bon résumé de la première mi-temps d’Yverdon face à Nyon, qui dominait, mais ne cadrait pas ou se heurtait à un bon Marwan Aubert (plusieurs parades devant Mayka Okuka ou Jean-Kévin Augustin, notamment). Le Stade Nyonnais, de son côté, ne s’était vraiment projeté que trois fois en attaque. Et finissait donc par être mené juste avant de retourner aux vestiaires.

YS ne doute que six minutes

Mais à peine les deux équipes revenues de ceux-ci que la quatrième offensive nyonnaise sonnait. À la 47e, une contre-attaque des jaunes et noirs et un mauvais repli yverdonnois permettaient au jeune latéral Romeo Philipin de se retrouver seul face à Simon Enzler. Le gardien nord-vaudois devait capituler, Nyon égalisait au municipal.

Un peu malmené durant les premières minutes de la deuxième mi-temps, YS n’a pas douté bien longtemps. À la 53e, Jean-Kévin Augustin, recrue star de l'été, pouvait inscrire son premier but sous les couleurs vertes et blanches, parfaitement servi par Valon Fazliu. Yverdon repassait devant au tableau d'affichage.

Et les locaux auraient pu inscrire le troisième à la 65e, par l'entrant Valon Fazliu, mais son missile finissait sur la barre transversale nyonnaise. L'ancien du FC Aarau, lui aussi arrivé cet été dans le Nord-vaudois, finira par mettre son but à la 77e, après une contre-attaque éclair menée par Elias Pasche, lequel s'est montré généreux et a idéalement servi son No 10, auteur du but du break.

Dans le temps additionnel, à nouveau, Varol Tasar a inscrit une superbe enroulée du pied gauche (réglé après 90 minutes de jeu) pour s'offrir un doublé et le 4-1, ainsi qu'une jolie victoire à son public. Le speaker avait eu raison de s'avancer un peu, Yverdon est deuxième, à deux points du SLO.