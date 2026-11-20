Vainqueur de Winterthour vendredi, Yverdon est désormais seul deuxième de Challenge League. Réduits à dix, les hommes de Guillermo Abascal ont fait preuve de caractère pour passer un cap.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Comment ne pas y penser? Vendredi soir, au stade Municipal, nombreux sont les supporters d’Yverdon Sport qui ont cru que le scénario allait se répéter. Alors que leurs protégés avaient réalisé un début de partie parfait face à Winterthour (ouverture du score de Mayka Okuka de la tête à la 3e), les voilà qui se retrouvaient à dix (expulsion logique de Lucas Pos) dès la 18e minute de jeu.

Des faits de jeu qui rappellent évidemment la défaite de fin octobre face au Stade-Lausanne-Ouchy. À la Pontaise, les troupes de Guillermo Abascal menaient 2-0 à la mi-temps, avant de s’effondrer à 10 contre 11 (défaite finale 3-2) face au leader lausannois.

«Au niveau du haut de tableau»

Mais pas cette fois. Face au FC Winterthour, autre concurrent direct à la montée, les Yverdonnois ont su plus que bien résister. «Je félicite mes joueurs et mon équipe. Ils ont fait plus que jouer au football, ils ont joué avec le cœur», martelait Guillermo Abascal vendredi après le match.

Au final, c’est une victoire 2-0 des siens, qui auront tenu pendant plus de 70 minutes à 10 contre 11. «Le plus important, c’est le caractère, la personnalité, l’attitude, la mentalité», liste l’entraîneur espagnol, oubliant presque de se plaindre de l’arbitrage (un but annulé à la 7e, une main dans la surface oubliée et donc ce carton rouge). Le tout dans des conditions dantesques: un fort vent et une pelouse sur laquelle il est peu recommandé de changer trop rapidement d’appuis.

Mais les trois points de la victoire sont là et avec ça, la deuxième place est chipée à Winterthour après 14 journées (26 points pour YS, un de plus que son adversaire du soir). «On a prouvé aujourd’hui qu’on est au niveau pour les équipes du haut de tableau», lance Guillermo Abascal.

Ousmane Doumbia couvert de louanges

Face au Stade-Lausanne-Ouchy, il le déclare, ses joueurs n’étaient «pas prêts à gérer» une situation pareille. Mais depuis, les entraînements et les matches se sont enchaînés et le coach a eu le temps de travailler. «Nous construisons le caractère de l’équipe. C’est maintenant mon sixième match.» L’ancien du FC Bâle «voi[t] la progression» des siens: «au niveau de la verticalité et de la communication», notamment.

Deux principes qui ont payé face à Winterthour. En titularisant Ousmane Doumbia aux côtés de Mayka Okuka dans l’entre-jeu (en plus de Bastien Toma), Guillermo Abascal a voulu renforcer le lien dans son milieu de terrain. «Si on a pas ‘Doumbi’, on perd la communication», détaille l’Espagnol avant de couvrir de louanges son expérimenté joueur ivoirien. «J’aime le football qu’il représente. Il donne pour l’équipe: la performance qu’il a fait ce soir, en passant dans la défense à cinq après le rouge… il est le football!»

Un football pas toujours des plus sexy, mais diablement courageux et tourné vers le collectif. Tout ce qu’il faut dans de pareilles conditions. Plus alléchant offensivement, c’est Jonathan Okita, entré en cours de jeu, qui a inscrit le but du 2-0 sur une contre-attaque. «Je voulais le provoquer, pour qu’il ait faim et entre frais sur le terrain», révèle Guillermo Abascal. Coaching gagnant, là encore. YS progresse, dans le sillage de son entraîneur.