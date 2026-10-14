Après sept ans de mariage, l'ancien gardien de la Nati Yann Sommer et sa femme Alina se sont séparés. Comme elle est déjà retournée en Allemagne avec leurs enfants en mars, le gardien vit seul à Bruges.

Tobias Wedermann

«Yann Sommer est amoureux!» titrait Blick en janvier 2017. À l'époque, le gardien de la Nati revenait de vacances de Noël en Thaïlande et s'était entiché d'Alina, étudiante en droit. Le couple s'est ensuite marié en 2019. Sauf que sept ans plus tard, Yann Sommer a annoncé sur ses réseaux sociaux: «Alina et moi avons décidé au début de cette année de prendre des chemins séparés. Cette décision a été prise après mûre réflexion et d'un commun accord.»

La fin du mariage des Sommer fait l'objet de discussions très intenses dans l'entourage de la star de Bruges. Selon les informations de Blick, Alina Sommer aurait quitté l'appartement qu'elle partageait à Milan au plus tard en mars de cette année et serait rentrée en Allemagne avec les enfants du couple. La crise conjugale avait déjà commencé auparavant.

Des visions divergentes de l'avenir professionnel

L'une des dernières apparitions publiques du couple a eu lieu sur le tapis rouge du Ballon d'Or à Paris en septembre 2025, lorsque Yann Sommer était nommé pour le titre de meilleur gardien après une saison exceptionnelle en Ligue des champions. Lors de la fête de Noël de l'Inter en décembre dernier, le portier est apparu sans sa femme – contrairement à l'année précédente.

Selon des sources proches du couple, les visions divergentes de l'avenir professionnel auraient également contribué à la séparation. Alina Sommer n'a jamais caché qu'elle souhaitait un jour reprendre son travail d'avocate. Elle avait mis cette carrière entre parenthèses pour s'occuper des filles du couple. «Nous avions alors convenu que je m'occuperais d'abord des petites. Mais je me réjouis aussi beaucoup de pouvoir retravailler comme avocate», déclarait déjà Alina en 2022 dans un documentaire de la SRF. Il semblait toutefois que cette attente allait se prolonger pour la native de Cologne. Lorsque la fin du contrat de Yann Sommer s'est rapprochée la saison dernière, celui-ci, à 37 ans, ne pensait pas à mettre un terme à sa carrière.

Alina n'a jamais voulu vivre en Suisse

Alors qu'Alina est rentrée en Allemagne, Yann Sommer a pris la direction de Bruges, en Belgique, où il a signé un contrat jusqu'en 2029. Pour le gardien, un retour en Suisse n'a jamais été une option, notamment en raison de son épouse. Alina n'aurait jamais voulu vivre en Suisse, affirme-t-on dans son entourage. Les fans suisses peuvent-ils malgré tout encore espérer un retour du gardien en Super League? Difficile à dire.

Le divorce du couple est désormais imminent et les avocats auraient commencé à se mobiliser. Pendant ce temps, Yann Sommer ne profite pas seulement d'un début de saison assez réussi avec le FC Bruges, mais aussi de fêtes à Ibiza ou du Grand Prix de Formule 1 à Monaco.

Par égard pour leur famille, le couple ne souhaite pas répondre à d'autres questions concernant sa séparation. «Ce qui les unit pour toujours, c'est l'amour qu'ils portent à leurs deux filles, dont le bonheur et le bien-être sont la priorité absolue pour tous les deux.»