Après son intervention qui a gravement blessé Harry Kane, Joël Schmied s'explique. Le défenseur suisse de Cologne assure n'avoir eu aucune mauvaise intention et révèle avoir écrit à l'attaquant anglais.

En bref Lors du match nul face au Bayern Munich (1-1), Joël Schmied, défenseur de Cologne, est intervenu pour prendre le ballon à Harry Kane

Harry Kane a subi une rupture de la syndesmose, a dû être opéré et sera absent pendant trois à quatre mois

Le dirigeant du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, a qualifié l'intervention d'«inutile». Joël Schmied a écrit à Harry Kane pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

Alain Kunz

Cologne ne compte que trois points d'avance sur la zone de relégation. Dans cette ville où le football déchaîne les passions, la tension est montée ces dernières semaines. «C'est plus calme qu'avant», assure toutefois Joël Schmied, le défenseur suisse du club allemand. «Surtout en interne. Nous sentons que la direction nous fait confiance. Le point obtenu sur la pelouse du Bayern Munich a aussi permis d'apaiser les esprits. Mais si nous perdons contre Elversberg, l'agitation reprendra immédiatement. Ici, tout va très, très vite.»

Pour le Bernois, les derniers jours ont pourtant été tout sauf tranquilles, malgré le match nul décroché vendredi dernier à Munich (1-1). En cause, une action survenue en première période, à la 18e minute. Harry Kane s'apprêtait à récupérer le ballon dans la surface de réparation lorsque Joël Schmied est intervenu pour le lui enlever. Le défenseur suisse a touché le ballon, mais sa jambe a ensuite heurté celle de l'attaquant anglais. L'arbitre Robin Braun n'a pas sifflé de faute et aucun penalty n'a été accordé. La VAR n'est pas intervenue non plus.

Les conséquences ont pourtant été lourdes. Victime d'une rupture d'un ligament de la syndesmose, au niveau de la cheville gauche, le dernier vainqueur du Ballon d'Or a dû être opéré. Il sera éloigné des terrains pendant environ trois à quatre mois.

«Je n'ai presque pas senti le contact»

«Sur le terrain, cette action n'avait rien de particulièrement spectaculaire», se souvient Joël Schmied. «Je n'ai presque pas senti le contact. Je voulais simplement arriver le premier sur le ballon, et j'y suis parvenu.»

Le défenseur de Cologne n'a pas non plus réalisé sur le moment que la jambe de Harry Kane s'était retrouvée coincée derrière la sienne. «Harry Kane lui-même n'a pas réclamé de faute. Et à ma connaissance, l'action n'a pas non plus été examinée pour un éventuel penalty. J'ai donc été d'autant plus surpris lorsqu'il a dû sortir. Il n'y a pas eu de gros choc ni de faute qui laisse immédiatement penser que l'adversaire s'est gravement blessé. C'est simplement malheureux.»

Joël Schmied comprend néanmoins l'émotion suscitée par cette blessure. «Je suis terriblement désolé pour Harry Kane, même si je ne pouvais rien y faire. Je lui ai écrit sur Instagram, mais il y a probablement peu de chances qu'il voie un jour mon message.» L'attaquant du Bayern Munich ne lui a pas répondu. «Mais je tenais absolument à lui dire que j'étais désolé et que nous espérions tous le revoir le plus vite possible sur un terrain.»

Joël Schmied comprend la colère des fans

A Munich, les réactions ont parfois été très vives. Certaines ont même surpris, notamment celle du dirigeant du Bayern, Jan-Christian Dreesen, qui a qualifié l'intervention d'«action totalement inutile». Une déclaration particulièrement sévère à l'égard du défenseur suisse.

«De notre côté, nous essayons d'éviter que cela ne se transforme en échange d'accusations et de justifications», explique Joël Schmied. «Certaines réactions m'ont tout de même surpris. Mais cela montre aussi à quel point la pression est forte dans un club aussi important. D'autant plus que c'est le meilleur joueur d'Europe qui se retrouve sur la touche.»

Le Bernois comprend en revanche parfaitement la frustration des supporters bavarois, privés de leur attaquant vedette pour plusieurs mois. «Je comprends qu'ils soient furieux. Mais il faut aussi prendre du recul. Les supporters qui connaissent le football voient bien qu'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière mon intervention. D'autres, sous le coup de l'émotion, ne retiennent que la blessure et cherchent un responsable.»

Joël Schmied préfère ne pas s'attarder davantage sur la polémique. «Je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir prendre du recul.» Désormais, le défenseur suisse ne peut qu'espérer que Harry Kane se rétablisse le plus rapidement possible.